Durante años, especialistas en organización recomendaron desprenderse de aquello que no usamos, pero ahora una investigadora fue un paso más allá: desarrolló una fórmula matemática capaz de calcular si realmente tenemos demasiada ropa en el placard.

La propuesta no busca imponer un número ideal de prendas, sino responder una pregunta que cada vez preocupa más por razones económicas y ambientales: ¿cuántas prendas podemos tener sin generar un impacto excesivo en el planeta?

El método toma como referencia los cálculos de la Unión Europea sobre la huella de carbono de la industria textil y podría cambiar la forma en que pensamos nuestras compras.

La fórmula que revela si tenés demasiada ropa

La autora de la propuesta es la diseñadora e investigadora de la Universidad Torrens de Australia, Alicja Kuźmycz, quien desarrolló un cálculo sencillo para determinar cuánto tiempo se necesita usar una prenda para compensar las emisiones generadas durante su fabricación.

La ecuación es simple:

Cantidad de prendas × cantidad de usos recomendados ÷ frecuencia de uso anual = años necesarios para compensar la huella de carbono.

La idea es adaptar el cálculo a cada persona, teniendo en cuenta el tamaño real de su guardarropa y sus hábitos de uso.

Los cálculos parten de las estimaciones realizadas por la Unión Europea sobre la cantidad mínima de usos necesarios para reducir el impacto ambiental de la industria de la moda. Fuente: Freepik.

Cuántas veces habría que usar cada prenda

Los cálculos parten de las estimaciones realizadas por la Unión Europea sobre la cantidad mínima de usos necesarios para reducir el impacto ambiental de la industria de la moda.

Las recomendaciones son las siguientes:

Camisas y blusas: 40 usos.

Remeras: 45 usos.

Pantalones, vestidos y faldas: 70 usos.

Cárdigans, sweaters y buzos: 85 usos.

Abrigos y camperas: 100 usos.

Aunque las cifras parecen alcanzables, el problema surge cuando el volumen de ropa aumenta.

El ejemplo que demuestra por qué acumulamos más de la cuenta

En una investigación realizada por Kuźmycz, los participantes tenían en promedio 23 vestidos o prendas similares.

Si una persona usa un vestido una vez por semana, lo utilizará 52 veces al año.

El cálculo sería:

23 prendas.

70 usos recomendados.

52 usos anuales.

El resultado es de 30,9 años.

Es decir, harían falta prácticamente 31 años para compensar la huella de carbono generada por la fabricación de esas prendas.

Según la investigadora, cuanto mayor es el volumen del placard, más difícil resulta alcanzar estos objetivos.

El dato que preocupa: hoy tenemos cinco veces más ropa que hace 60 años

El crecimiento del consumo textil es uno de los principales desafíos ambientales.

Hace seis décadas, una persona promedio tenía alrededor de 40 prendas en su guardarropa.

Actualmente, distintos estudios estiman que el promedio asciende a 199 prendas.

Además, entre un 25% y un 50% de esa ropa permanece guardada y prácticamente no se utiliza.

Esto significa que una gran parte de las emisiones generadas durante su fabricación nunca llega a compensarse mediante el uso.

Por qué fabricar ropa genera tanta contaminación

La industria textil es una de las actividades con mayor impacto ambiental.

La fabricación de una prenda implica:

El uso de maquinaria industrial.

Consumo de energía.

Obtención de materias primas.

Producción de fibras sintéticas derivadas del petróleo.

Cría de animales para obtener lana y otros materiales.

Transporte hasta los puntos de venta y los hogares.

Cada una de estas etapas genera emisiones de dióxido de carbono, que son las que la Unión Europea tomó como referencia para establecer sus recomendaciones de uso.

Donar ropa no siempre resuelve el problema

Uno de los aspectos más llamativos del análisis de Kuźmycz es que donar la ropa que ya no usamos no necesariamente elimina el impacto ambiental.

Según explica la investigadora, muchas organizaciones benéficas reciben más prendas de las que pueden gestionar.

Como consecuencia, solo una parte se reutiliza, mientras que el resto puede terminar en vertederos o ser exportado a otros países, trasladando el problema en lugar de solucionarlo.

Cómo saber cuánta ropa deberías tener

La investigadora considera que no existe una cantidad universal de prendas adecuada para todas las personas.

Factores como el clima, el trabajo, las actividades diarias o los gustos personales influyen en las necesidades de cada uno.

Por eso, trabaja en el desarrollo de una calculadora interactiva que permitirá estimar cuál es el tamaño ideal del placard según los hábitos de uso de cada usuario.

El objetivo no es dejar de comprar ropa ni renunciar a los gustos personales, sino contar con información que ayude a tomar decisiones más conscientes y encontrar un equilibrio entre el consumo y el cuidado del medio ambiente.