La reconocida sommelier argentina Paz Levinson impulsó una nueva edición del ciclo Argentina Reloaded en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta incluye el esperado Open Tasting, un encuentro diseñado para degustar y celebrar la vitivinicultura nacional. La iniciativa reúne a más de 100 bodegas de distintas regiones del país junto a elaboradores de otras bebidas artesanales.

El evento ofrece la posibilidad de probar más de 150 etiquetas seleccionadas que reflejan la diversidad del vino argentino. Los asistentes encontrarán muestras de pequeños productores, proyectos consolidados y estilos variados de elaboración. Además, la experiencia integra gastronomía de nivel, charlas técnicas y espacios de intercambio en un ambiente descontracturado.

Qué es Argentina Reloaded y por qué es un evento clave para el vino

Argentina Reloaded nació como una plataforma internacional creada por Paz Levinson junto al equipo de Studio Courtois . El proyecto busca posicionar la producción vitivinícola argentina en los principales mercados del mundo. Luego de recorrer ciudades como Lima, Londres y Nueva York, el ciclo regresa a Buenos Aires con una agenda completa.

La propuesta pone el foco en mostrar la evolución de los terroirs locales y la innovación de las bodegas. La selección de bebidas abarca desde cepas tradicionales hasta microvinificaciones e itinerarios sensoriales contemporáneos . Este enfoque permite exhibir la riqueza de las regiones vitivinícolas argentinas ante profesionales y aficionados.

El encuentro funciona como un punto de contacto directo entre productores, distribuidores, sommeliers y consumidores. Los referentes del sector comparten conocimientos y debaten sobre las tendencias globales del mercado. De esta manera, el evento fortalece la comunicación y el desarrollo comercial del vino nacional .

Paz Levinson presenta una megaferia en el Palacio Libertad

Fechas, horarios, lugar y precio de las entradas

La gran degustación se realizará el lunes 10 de agosto en el horario de 11:00 a 18:00 horas. La sede elegida es el Mirador Central, ubicado en el noveno piso del Palacio Libertad, en la calle Sarmiento 151. El espacio cuenta con una vista panorámica de la ciudad y una ambientación ideal para la cata .

Los organizadores fijaron dos modalidades de entradas para el público general y profesional. El acceso general cuesta $65.000 e incluye la degustación libre de todas las etiquetas disponibles junto a una copa Volf de regalo. La segunda opción tiene un valor de $90.000 y suma una tabla gastronómica con empanadas, fiambres y quesos seleccionados .

Quién es Paz Levinson y cuáles son sus mayores reconocimientos

Paz Levinson es la sommelier argentina con mayor proyección y reconocimiento en la escena gastronómica internacional. Nacida en Bariloche, obtuvo dos veces el título de Mejor Sommelier de Argentina y en 2015 se consagró como Mejor Sommelier de las Américas . En 2016, alcanzó el cuarto puesto en el Concurso Mundial de Sommelier realizado en Mendoza.

A lo largo de su carrera, Levinson integró equipos de restaurantes galardonados con estrellas Michelin en Buenos Aires y París . Actualmente, la experta se desempeña como Directora de Vinos del prestigioso Groupe Pic de la chef Anne-Sophie Pic. Su trabajo abarca la curaduría de cartas de vinos para establecimientos de alta cocina en Europa y Asia.