La ola polar afectará a todo el sur.

Se aproxima un nuevo frente frío que mantendrá las bajas temperaturas y marca ya el inicio del invierno. El viento volverá a ser protagonista y además habrá caída de nieve en algunas zonas.

El sistema de baja presión avanzará por el sur de la Patagonia y como consecuencia de esto se intensificarán las ráfagas que podrían superar los 90 km/h en áreas elevadas de la meseta de Somuncura, el norte de Chubut y algunos sectores de la estepa patagónica.

Lluvias intensas y frente frío: qué provincias están bajo alerta

El frente frío avanza hacia la cordillera patagónica y reactivará las precipitaciones en algunos sectores. Es por eso que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias durante el viernes 19 y el sábado 20 de junio en las siguientes zonas de Neuquén y Río Negro:

Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé

Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó

Cordillera de Futaleufú - Cordillera de Languiñeo - Cordillera de Tehuelches

Cordillera de Cushamen

Clima en Buenos Aires: ¿cuál es el pronóstico para el fin de semana?

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el sábado se perfila como el día más frío de la semana , con mínimas de 6 °C.

El sábado se perfila como el día más frío de la semana, con mínimas de 6 °C. Fuente: SMN.

El viernes hay pronóstico de lluvia durante la mañana, pero mejorarán las condiciones hacia la tarde. Para el sábado, el cielo estará parcialmente nublado, con una máxima de 15°C.

El domingo, el día arrancará con una mínima de 7°C y la temperatura máxima se ubicará en los 15°C, con poca presencia de sol. Se espera un panorama similar para arrancar la semana, con una mínima de 7°C y una máxima de 14°C.