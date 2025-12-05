El conocimiento de idiomas se posiciona como una de las habilidades más rentables en el mercado laboral actual. Con la globalización y el trabajo remoto, cada vez más profesionales buscan oportunidades que les permitan generar ingresos en moneda extranjera.

Según datos de la plataforma global de aprendizaje en línea Preply, los traductores de idiomas y docentes autónomos pueden manejar su carga laboral y complementar sus ingresos con trabajos secundarios. Esta flexibilidad, sumada a la posibilidad de trabajar para clientes internacionales, convierte a los idiomas en una herramienta estratégica para mejorar la remuneración.

En Argentina, el inglés sigue siendo el idioma más demandado, pero no el mejor pagado. El informe revela que la relación entre demanda y salario no siempre coincide, lo que abre oportunidades para quienes apuestan por lenguas menos comunes.

La tendencia muestra que aprender un segundo idioma no solo incrementa la empleabilidad, sino que también permite acceder a mercados con mejores condiciones salariales.

El alemán es el idioma mejor remunerado en el mundo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Idiomas más rentables en Argentina según Preply

El estudio de Preply indica que el alemán es el idioma mejor remunerado en Argentina, con un salario promedio anual de 9.268 dólares, equivalente a 13,9 millones de pesos. Esto representa un ingreso mensual adicional cercano a 772 dólares para quienes lo dominan.

En segundo lugar se ubica el italiano, con una remuneración anual promedio de 8.692 dólares, lo que equivale a 13 millones de pesos. Estos datos confirman que las lenguas europeas son las más rentables en el país.

El portugués ocupa el tercer puesto, con ingresos anuales de 5.737 dólares (8,3 millones de pesos). Le siguen el chino mandarín, con 5.668 dólares (8,2 millones de pesos), y el danés, con 5.053 dólares (7,3 millones de pesos).

A pesar de su alta demanda, el inglés no figura entre los cinco idiomas mejor pagados en Argentina, lo que evidencia una brecha entre popularidad y rentabilidad.

Ranking de demanda laboral por idiomas en Argentina

En cuanto a la cantidad de ofertas laborales, el inglés lidera ampliamente con 1.198 anuncios, una cifra más de 1.300% superior al siguiente idioma más solicitado. El portugués se ubica en segundo lugar con 89 ofertas, seguido por el danés con 81.

El italiano y el chino mandarín completan el ranking de los idiomas más requeridos en el mercado laboral argentino. Sin embargo, como señala el informe, la demanda no siempre se traduce en mejores salarios.

Las vacantes disponibles en Alemania incluyen becas completas para estudiar alemán desde cero, lo que permite postularse sin conocimientos previos del idioma. (Fuente: Archivo)

Yolanda Del Peso, vocera de Preply, explicó: “Nuestros datos muestran que el talento bilingüe está en auge en América Latina, ya que las ofertas de empleo en inglés han aumentado más de un 1000% en Argentina y los idiomas europeos como el alemán ofrecen los salarios más altos en Colombia y Argentina”.

Ciudades con mejores salarios para hispanohablantes

El estudio también analizó las oportunidades para profesionales que dominan el español en mercados internacionales. San Francisco, en Estados Unidos, se posiciona como la ciudad más rentable, con un salario promedio anual cercano a 92.000 dólares, casi el triple del promedio nacional.

Nueva York y Los Ángeles también destacan, con remuneraciones de 86.337 y 84.767 dólares, respectivamente. Estas cifras confirman la alta demanda de talento multilingüe en los principales centros financieros y tecnológicos del mundo.

Fuera de Estados Unidos, Melbourne ofrece salarios competitivos para hispanohablantes, con 70.505 euros anuales. Múnich alcanza los 69.500 euros y Londres, 60.269 libras esterlinas, consolidando a Europa como otro destino atractivo para profesionales bilingües.

Perspectivas para 2026: idiomas y trabajo remoto

El avance tecnológico y la globalización facilitan cada vez más el trabajo remoto, lo que permite a los profesionales aprovechar la diferencia idiomática y cultural para generar ingresos desde cualquier lugar.

Según Preply, aprender un segundo idioma no solo incrementa la empleabilidad, sino que también aporta confianza, adaptabilidad y visión global. Estas competencias son altamente valoradas por empresas que buscan superar barreras lingüísticas y expandirse en mercados internacionales.

Las proyecciones para 2026 indican que el talento multilingüe seguirá en crecimiento, con oportunidades especialmente para quienes dominen alemán, italiano, portugués, chino mandarín y danés, además del inglés como idioma base.