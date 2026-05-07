El Ministerio de Educación de Colombia, la Embajada de Alemania y el Goethe-Institut firmaron en diciembre de 2025 un Memorando de Entendimiento que apunta a fortalecer la enseñanza del alemán en instituciones oficiales del país a partir de este año. El sistema educativo público nacional incorpora un nuevo idioma en su oferta académica. Este acuerdo busca organizar un programa conjunto para que estudiantes de establecimientos educativos públicos aprendan alemán con estándares internacionales. La iniciativa forma parte de una estrategia de internacionalización de la educación que busca ampliar las competencias lingüísticas de niños, niñas y jóvenes en distintas regiones del país. Memorando de Entendimiento establece funciones específicas para cada entidad participante. La Embajada de Alemania facilita el diálogo diplomático y la cooperación educativa entre ambos países. El Goethe-Institut, reconocido mundialmente por la enseñanza del idioma alemán, aporta su experiencia en formación docente y desarrollo curricular. Por su parte, el Ministerio de Educación es responsable de acompañar a las Secretarías de Educación en la implementación del programa. También garantiza el seguimiento en los territorios y promueve la adopción progresiva del alemán en los planes de estudio de los colegios públicos. La inclusión del idioma alemán amplía las capacidades lingüísticas de los estudiantes más allá del inglés. Según las autoridades educativas, esta medida permite a los jóvenes acceder a becas, programas de intercambio y oportunidades académicas en el extranjero. También mejora sus posibilidades de inserción laboral en sectores que demandan competencias lingüísticas adicionales. Uno de los puntos destacados del acuerdo es la capacitación gratuita para docentes del sector oficial. Los profesores pueden acceder a procesos de formación especializada en alemán, fortaleciendo así las capacidades pedagógicas dentro de las instituciones educativas. El programa también contempla el intercambio cultural, conectando a estudiantes y docentes colombianos con la cultura y tradiciones alemanas. Para garantizar una correcta ejecución, se creó una Unidad de Coordinación integrada por representantes del Ministerio de Educación, la Embajada de Alemania y el Goethe-Institut. Este equipo se reúne periódicamente para evaluar avances, resolver inquietudes y definir ajustes necesarios. La meta es que durante este año el alemán haga parte de la oferta educativa de un número significativo de colegios públicos en Colombia. El Ministerio indicó que el proceso es gradual y depende de las condiciones de cada territorio, la disponibilidad de docentes capacitados y la adaptación de los currículos escolares.