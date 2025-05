Emigrar: el país único que ofrece sueldos de u$s 7000 sin tener que aprender otro idioma

Las personas que buscan emigrar y encontrar nuevas oportunidades laborales suelen fijarse en la calidad del país al que van y sobre todo el beneficio económico que podrían conseguir con sus sueldos.

Dentro de la amplia oferta que tienen los argentinos para salir del país, existe una nación que posee salarios de hasta u$s 7000 mensuales , algo difícil de conseguir en Argentina. Asimismo, muchos consiguen trabajo hablando solo el español y no el idioma local.

¿Qué país paga sueldos de u$s 7000 hablando español?

A pesar de que muchos pensaron en España, en realidad otros países de Europa requieren mano de obra sin la obligación de que sepan su lengua. Por ejemplo, Suiza se destaca actualmente por la gran oferta laboral y por salarios medios que llegan a los 7.270 euros (u$s 8274).

Un joven se hizo viral en TikTok al contar que "encontró trabajo en solo 15 días" como camarero y sin hablar alemán, francés o italiano, lenguas nativas suizas.

De acuerdo al español Alejandro Muñoz, su primer mes en este rol le dejó u$s 3871 (4.529.070 pesos argentinos) sin contar propinas que le sumaron u$s 1270 más.

En su caso, le dan 60 francos al día como extra para la comida, lo cual significa un plus de u$s 2177 al mes. Teniendo en cuenta todas las sumas que recolecta, el español cobró u$s 7435.

¿Cuál es el salario mínimo en este país?

La firma My swiss company explicó que Suiza no tiene establecido un salario mínimo a nivel nacional como sucede en Argentina. En cambio, los mismos cantones (estados) son los que regulan los salarios de acuerdo al costo de vida y las políticas locales.

Por ejemplo, el más alto se registra en Ginebra, donde la hora se cobra u$s 29,42 y supone una retribución mensual de u$s 5284 para jornadas de 42 horas semanales. El resto de los cantones quedó así:

Zúrich (segunda): salario mínimo de u$s 28,91 por hora

Basilea-Ciudad: u$s 21,70 por hora

Neuchâtel: u$s 26,25 la hora

Jura: u$s 24,92 por hora

Tesino (el más bajo): u$s 22,99 la hora.

Características más importantes de Suiza: por qué elegir este destino para emigrar

Suiza se ubica como uno de los países más atractivos para emigrar tantos por sus factores económicos, como sus paisajes. Entre las características más destacables están: