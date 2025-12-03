El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso este miércoles en el Encuentro de Líderes 2025 organizado por El Cronista y Apertura y definió los lineamientos centrales de las próximas reformas estructurales que impulsa el Gobierno, con foco en los cambios tributarios y laborales.

Durante su intervención, Caputo señaló que con ambas iniciativas “se ha trabajado muy fuerte” y aseguró que apuntan a dos objetivos centrales: la formalización de la economía y el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). “El impacto de estas medidas será profundo”, sostuvo al respecto.

Luego de destacar el trabajo coordinado con el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Desregulación, el funcionario explicó que la intención de las medidas es “seguir bajando el costo argentino” y mencionó impuestos, regulaciones, inflación y tasas de interés.

Crecer la economía sin subir impuestos: el plan de Caputo

En ese sentido, el ministro remarcó que para reducir la carga tributaria es necesario aumentar la recaudación, pero sin subir alícuotas.

“La gran mayoría del ajuste ya se hizo, ahora necesitamos que la economía crezca”, dijo y añadió: “Para eso necesitamos que la economía crezca y se formalice”.

Sobre este último punto, remarcó que el nivel de informalidad en Argentina es “muy alto”, en torno al 42%. Por eso, subrayó que las reformas apuntan a que haya una mayor formalización.

Críticas a la “industria del juicio”

Al abordar la reforma laboral, Caputo señaló la necesidad de flexibilidad para que las empresas “puedan contratar más gente”. Puso el foco en las PyMES y argumentó que el principal freno a la contratación no es solo el costo salarial, sino el riesgo asociado a los despidos .

“ A una Pyme le puede costar hasta su cierre . Por eso, el problema es doble: es caro contratar y despedir a alguien”, considero, señalando que la industria del juicio pone en riesgo la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas ante una desvinculación.

Sobre la recepción de los cambios, se mostró entusiasta y consideró que “va a ser muy bien recibido”. “No afecta de ninguna manera los derechos de los trabajadores”, insistió.

Expectativas de crecimiento para 2026

Por último, proyectó que el año que viene la economía crecerá a tasas “más altas” de las pronosticadas por el mercado, que rondan entre el 3 y 4%.

“Nosotros tenemos la expectativa de que vamos a crecer más”, afirmó y cerró con un mensaje de fuerte optimismo sobre las reformas anunciadas.

“Van a tener muchísimo impacto y a formalizar fuertemente la economía (...) Nos dará un envión muy fuerte para el 2026 comience un ciclo de crecimiento que ojalá los libros de historia recuerden como un punto de inflexión en nuestra historia", cerró.