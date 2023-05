Lo volvieron a hacer: Los Simpson predijeron el evento menos pensado de la última década, ¿a qué le pegaron?

Los Simpson predijeron otro evento que tuvo lugar en la vida real y está asociado con el lanzamiento de unas zapatillas que aparecen en la famosa serie de Star+.



La tira sátira creada por Matt Groening vaticinó múltiples eventos a lo largo de tiempo y esta vez no fue la excepción. Por ejemplo, la industria de la ropa se suele basar en la ficción para lanzar distintos productos de moda. Por eso, que una marca se fije en Los Simpson para crear un calzado no parece ser inusual.

Las "Assasin" son un modelo de zapatillas que lanzó la marca Retro, que imitan a un producto idéntico que aparecen en la serie durante el capítulo "El perro de Bart obtiene una F" de la segunda temporada. En esa emisión, Ned Flanders las lleva puestas y Homero las mira con interés.

La coincidencia principal no tiene que ver sólo con el lanzamiento, sino también con el precio. Es importante tener en cuenta que la segunda temporada de Los Simpson se lanzó a fines de 1990 y principios del 1991.

El precio de "venta al público fue de u$s 125 en la serie", mientras que el producto actual cuesta cerca de u$s 180 en la tienda oficial de la marca. En más de 30 años, el precio tiene una diferencia de menor a los u$s 55.

Los Simpson tienen 747 capítulos divididos en 34 temporadas y Star+ anunció que serán 36.

De esta forma, Los Simpson podría alcanzar los 35 años ininterrumpidos en los que lanza nuevas producciones cada 12 meses.

Los Simpson: las 5 predicciones más increíbles

La tira creada por Matt Groening se caracteriza por adivinar eventos que sucederán en el futuro y en mayor o menor medida, esos hechos tuvieron lugar en la realidad. Muchos de ellos fueron trascendentales para la humanidad. Estos son 7 de los más destacados:

1 - Virus del Ébola

En un episodio de 1997, Bart está enfermo. Su madre, Marge, intenta convencer a la gente de que su hijo ha contraído el virus del Ébola. De hecho, en la tira la protagonista lee un libro titulado "El curioso George y el virus del Ébola".

La teoría fue confirmada por un dibujo de Bart en el que aparecía muerto junto a muchas otras personas y pertenece a la misma emisión.

2- El ataque a las Torres Gemelas en 2001

En un capítulo de 1997, Lisa sostiene una revista escrita en Nueva York. El producto cuesta 9 dólares y en el fondo aparecen las Torres Gemelas con la silueta del número 11.

En Estados Unidos, el 9/11 es la fecha con que se conoce el famoso atentado terrorista. Esta entrega fue la primera de la novena temporada (1/9)

4-Donald Trump como presidente de los Estados Unidos

El triunfo electoral del famoso empresario y expresidente norteamericano fue anunciado por la famosa serie de los dibujos amarillos en marzo del 2000. Donald Trump había dicho que quería ser el máximo mandatario de Estados Unidos el año anterior.

El episodio "Bart to the Future" demostró que la adulta Lisa asumiría la presidencia en 2030. En su gobierno, la hija del medio de la familia Simpson hereda una enorme deuda contraída por Trump durante el mandato anterior.

5- Disney compra la cadena Fox

En una escena de "When You Dish Upon a Star", episodio lanzado en noviembre de 1998, la fachada de 20th Century Fox aparece con un letrero que indica que la compañía era una división de Walt Disney Co.

Más de 20 años después, Disney hizo oficial la compra de Fox convirtiéndose en el propietario de toda la fusión.

6- Las videollamadas

Antes de su creación y uso masivo, las videollamadas fueron parte del universo ficticio de Los Simpson. Los personajes de la tira hablaban por pantalla como un avance único en distintos capítulos.

7- Lanzamiento del iPod

El iPod fue lanzado en octubre del 2001, pero ya en 1996 la famosa serie de mostraba un intercomunicador en el interior. El episodio había pasado desapercibido hasta hace un tiempo. Con la adquisición masiva de iPod, muchas personas señalaron la similitud entre ambos dispositivos de inmediato.

Esta coincidencia hizo que muchas personas pensaran que el iPod se había inspirado en el dispositivo que apareció durante la emisión del episodio de Los Simpson.