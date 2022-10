Gran Hermano 2022: quién es Tomás Holder, el polémico influencer de Tik Tok que pasó a ser el primer eliminado

El domingo por noche se anunció el primer eliminado de Gran Hermano 2022. Tomás Holder, quién es conocido por su presencia en TikTok, es el primer participante en abandonar el reality show más conocido del país.

Tomás Holder, Marcos Ginocchio y Agustín Guardi compitieron en placa durante la primera Gala de Eliminación. El primero en ser salvado fue Marcos Ginocchio con el 17% de los votos. Mientras que el tiktoker oriundo de Rosario abandonó la casa con el 59,4 % de los votos negativos.

"La pasé muy bien, me llevo algo bueno de todo. Fue un juego en el que bien o mal me divertí, hice lo que pude y me voy con la cabeza en alto", dijo a sus compañeros antes de abandonar la casa.

Tras el anuncio de Santiago del Moro, Holder se convirtió en tendencia en redes sociales, donde los usuarios celebraron con comentarios y memes los resultados.

¿Quién es Tomás Holder, el participante eliminado de Gran Hermano?

Tomás Holder es un joven de 21 años oriundo de la ciudad de Rosario, Santa Fe. S e hizo viral en TikTok a principios de 2021, tras subir una serie de videos relacionados con el fisicoculturismo.

Mas tarde, comenzó a crear un personaje que se hizo reconocido en toda la plataforma. "Me dedico a todo lo que es redes, presencia en los boliches. Hago un personaje de un ‘Tincho' medio clasista, medio homofóbico, típico rugbier, que a la gente la hace reír mucho y me encanta", anunció antes de entrar al programa en su presentación.

Muchos usuarios en redes sociales comenzaron a compararlo con Ricardo Fort por su personalidad y parecido físico. Sin embargo, también se ganó muchos enemigos por sus polémicos dichos dentro de la casa.

GRAN HERMANO 2022: ¿Por qué fue eliminado Tomás HOLDER?

El miércoles 19 de octubre, los participantes de GH votaron los primeros nominados de la casa. Tomás Holder y Walter Santiago recibieron 12 votos cada uno. Sin embargo, "Alfa", uno de los personajes más polémicos de la casa por sus declaraciones sobre el Presidente, fue salvado por Martina Stewart, participante que ganó la prueba del líder.

Así, Holder abandono la casa del reality show por decisión de la gente, con el 59,4% de votos negativos.

¿Quién era Tomás Holder dentro de la casa?

Durante la primera semana del certamen se unió a Juan, Martina y Nacho, conformando el grupo "los monitos".

Desde su entrada, Holder se caracterizó por sus polémicos dichos. "Si una mina es buena y es un 10 de hermosa, y me pide que me suba a un colectivo, pasa de un 10 a un 8", dijo frente a sus compañeros.

Previo a esas declaraciones, el tiktoker confesó haber estado con una menor de edad. "La más grande con la que estuve tenía 42. Y la más chica era de 15 años, y yo, 18", contó a sus compañeros.

Holder ya había sido cancelado en redes sociales. Durante 2020 fue acusado de correr y saltar por autos de un estacionamiento privado, según Agustina Donati, usuaria que lo denunció a través de Twitter.

El joven respondió en aquel momento asegurando que se haría cargo de los daños. "Jamás pensé en dañar ningún auto. Pedí disculpas y me voy a hacer cargo, como corresponde", escribió el rosarino en sus redes sociales.

Las declaraciones de Tomás Holder tras ser el primer eliminado

Antes de abandonar la casa, Tomas les dejó un último mensaje a sus compañeros: "sigan jugando, sigan pudriéndola. Jueguen sucio o limpio, como quieran. Disfruten la casa porque es una oportunidad única. Afuera hay gente que los ama y les deseo que se lleven algo lindo de acá". Luego, el participante eliminado fue al piso del Telefe para reencontrarse en vivo con su familia.

Ayer, subió a Instagram un mensaje agradeciendo su paso por el reality. "Gracias a todos los que siempre me apoyan. Cumplimos el sueño de llegar todos juntos a Gran Hermano, fue un juego muy divertido en el cual pudimos ver mucho sobre mi personaje y un poco sobre mi personalidad. Muchas cosas quedaron por demostrar".

¿Cómo ver Gran Hermano en vivo

Las 24 horas?

La plataforma de streaming, propiedad de Paramount+, se ocupa de la transmisión exclusiva de Gran Hermano. Allí, el programa está disponible las 24 horas del día en el canal 141.

Pluto TV es una plataforma en la que se puede ver hasta 100 canales de televisión online. Su contenido se puede visualizar desde cualquier dispositivo simplemente bajando la aplicación en la tienda correspondiente a tu sistema operativo.

En paralelo, los espectadores pueden ver en Telefe todas las galas de nominación y eliminación conducidas por Santiago del Moro, con un breve resumen semana.

