Bono IFE 5: cómo anotarse para cobrar el refuerzo de ANSES y cómo es el paso a paso de la inscripción

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) abrió este lunes 24 de octubre la inscripción al Refuerzo Alimentario de $ 45.000, también conocido como IFE 5, destinado a adultos sin ingresos registrados. El beneficio se podrá tramitar en oficinas o virtual en Mi ANSES.

El ministro de Economía, Sergio Massa , confirmó que el bono será otorgado en dos cuotas de $ 22.500 cada una durante el calendario de pagos de noviembre y diciembre. Además, agregó que "podrán acceder personas entre 18 y 64 años que no perciban ingresos, asistencia del Estado o tengan bienes registrados".

Este bono espera ayudar a más de 2 millones de personas a alcanzar el mínimo de la Canasta Básica Alimentaria por adulto.

BONO IFE 5 DE ANSES: ¿CÓMO INSCRIBIRSE?

El organismo previsional confirmó que la inscripción es personal y podrá realizarse sin turno a partir del lunes 24 de octubre en las oficinas de ANSES.

También se podrá realizar a través de operativos móviles que el organismo dispone de forma virtual en www.anses.gob.ar o en Mi ANSES. Será necesario utilizar el CUIL y la Clave de Seguridad Social.

Una ves allí, se deberá esperar en una fila virtual y luego se deberá entregar una declaración jurada. Con ella, el Gobierno considerará la solicitud y evaluará cada situación personal.



BONO IFE 5 DE ANSES: ¿Qué se necesita para la inscripción?



En cualquiera de las instancias, se deberá entregar una Declaración Jurada donde se evaluarán los consumos, bienes y patrimonios de cada solicitante. Quienes desean percibir este beneficio no deberán tener asociados a su nombre los siguientes bienes:

Rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad.

(automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad. Inmuebles.

Consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses.

y/o débito en los últimos 2 meses. Plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses.

en los últimos 6 meses. Acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses.

en los últimos 2 meses. Compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses.

en los últimos 6 meses. Obra social o prepaga.





Las personas entre 18 y 24 años se someterán, adicionalmente, a un control socioeconómico del grupo familiar.

IFE 5: ¿QUIÉNES COBRAN ESTE BENEFICIO?

El ministro de Economía indicó que el bono de Refuerzo de Ingreso está orientado a aquellas personas que "no tienen nada: no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo".

BONO IFE 5: ¿cÚALES SON LOS REQUISITOS?

El beneficio será otorgado a aquellos que cumplan los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 64 años

No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo

No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, AUH, AUE, SUAF, Progresar, Desempleo y Potenciar Trabajo, entre otras)

No contar con Obra social o bienes registrados.

IFE 5: ¿CÚANDO Y CÓMO se paga?

El pago de la primera cuota del Refuerzo Alimentario será el lunes 14 de noviembre. La fecha de cobro será por terminación del documento.

El beneficio será otorgado en dos cuotas de $ 22.500 durante noviembre y diciembre. En tanto, Massa descartó la posibilidad de que el IFE 5, como se lo conoce popularmente, sea permanente.

