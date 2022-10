Gran Hermano 2022 | Gala de eliminación: quién se fue de la casa y a quiénes salvaron

Gran Hermano 2022 tuvo el domingo 23 de octubre su primera Gala de Eliminación. Marcos Ginocchio, Agustin Guardis y Tomás Holder pelearon quedarse en el reality show más conocido del país.





La decisión final estuvo en manos del público, quién semana tras semana va a elegir el destino de cada uno de los participantes dentro de la casa de GH. Este domingo ya se conoció el primer eliminado y quiénes continúan jugando por el premio de $ 15 millones.

Gran Hermano 2022 cuáles son los primeros tres nominados para irse de la casa y a quién salvaron



Pluto Tv: cómo descargar la app para ver Gran Hermano 2022 en vivo, series y películas gratis



Gran Hermano 2022: ¿quién fue el primer eliminado de la casa?

A los pocos minutos de iniciar el programa, el conductor Santiago del Moro dio a conocer al primer salvado del reality. El conductor anunció que con el 17,9% de los votos Marcos continuaba en la casa.

A las once y media de la noche se anunció el primer eliminado del programa más famoso del país. Tomás Holder abandonó el juego con más de 59,40% de los votos, mientras que Agustín obtuvo el 40,6% y podrá continuar en el juego.

"La pasé muy bien, me encantó conocerlos a todos. A pesar de que armé un grupo, en algún momento me hablé con todos. Me llevo algo bueno de todos, fue un juego. Bien o mal, me divertí, hice lo que pude y no me arrepiento, me voy con la cabeza en alto. Sigan jugando, sigan pudriéndola, que eso también es Gran Hermano", dijo el tiktoker de 21 años antes de abandonar la casa.

Gran Hermano 2022: ¿Que pasó en la gala del domingo?

En la gala de eliminación se mostraron los momentos más importantes de la semana.

Por un lado, Thiago Medina, el joven que emocionó a todos con su historia de vida, se perfila como uno de los candidatos a ganar y es buscado por los dos bandos principales de la casa.

También se mostró el enfrentamiento entre Juan Reverdito y Marcos, mientras los participantes contaban anécdotas en el living de la casa. "Estaría bueno que cuando esté hablando, vos estés acá prestando atención", le dijo Juan a Marcos. "¿Cuál es tu problema? No entiendo. ¿Tanto te cuesta entender que me fui a servir agua?", se defendió Marcos.

"¿No tengo personalidad? Personalidad no tenés vos, que hablas mal de todos y no lo decís en la cara. Tenés 42 años, ya podrías demostrar", continuó Marcos. En tanto, el taxista, enojado, sentenció: "Perfecto, el domingo te vas".

IFE 5 ANSES: hoy empieza la inscripción al bono de $ 45.000, ¿cómo anotarse al Refuerzo Alimentario?



Refuerzo Alimentario: inscripción abierta, requisitos, formulario y cuántas personas se anotaron







Gran Hermano: ¿Qué participantes quedan en la casa?

Continúan en la casa de Gran Hermano 17 participantes. Entre ellos: Thiago Agustín Medina (Trabajador en el Mercado Central y cartonero), Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente (ex jugador de Ferro), Lucila Belén Villar (estudiante de programación neurolingüística), Walter Santiago, "Alfa" (comprador y vendedor de autos de colección), Mora Jabornisky, Maximiliano Giudici (propietario de un hostel), Constanza Romero (influencer), Agustín Guardis (analista político), María Laura Álvarez (Peluquera canina) , Juan Reverdito (taxista), Martina Stewart Usher (profesora de educación física), Daniela Celis (Modelo), Marcos Ginocchio (estudiante abogacía), Julieta Poggio (actriz y modelo), Alexis Quiroga (trabajador en la plantación de maní de su familia), Juliana Díaz y Romina Uhrig (ex-diputada).

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 24 de octubre en los bancos de la City



El "anti Netflix" español que permite ver 150 canales y todas las series gratis: cómo activarlo



Gran Hermano: Días y horarios

De lunes a jueves, a las 21.45, se transmiten las "semigalas" con debates y desafíos. Los viernes se realizan las fiestas temáticas semanales. Los sábados, luego de PH, Telefe transmite la casa en vivo.

Los domingos a las 22.15 se lleva a cabo la Gala de Eliminación, conducida por Santiago del Moro.

Se puede ver Gran Hermano, en vivo, las 24 horas del día, a través de Pluto TV.

Quiniela Nacional y Provincia HOY: RESULTADOS del lunes 24 de octubre



Quién no cobra el IFE 5 de ANSES