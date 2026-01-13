La Municipalidad de Paraná confirmó una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate, uno de los eventos culturales más importantes del Litoral argentino. El festival se realizará durante dos jornadas en febrero y reunirá a artistas nacionales, propuestas locales, espacios gastronómicos y actividades vinculadas a la cultura del mate.

La celebración mantiene su formato de acceso libre y gratuito, con la posibilidad de adquirir ubicaciones preferenciales para quienes busquen una experiencia más cercana al escenario principal.

¿Cuándo y dónde se realiza la Fiesta Nacional del Mate 2026?

La edición 2026 de la Fiesta Nacional del Mate tendrá lugar el viernes 6 y sábado 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Se trata de un espacio abierto que permitirá albergar tanto el escenario principal como los sectores gastronómicos, culturales y recreativos.

El evento es organizado por la Municipalidad de Paraná junto al Centro Comunitario Solidaridad, institución que impulsó la fiesta desde sus inicios en 1988. A lo largo de los años, la celebración se consolidó como una de las más importantes de la región, convocando a miles de personas de Paraná y de distintas localidades del país.

¿Qué artistas se presentarán en el escenario principal?

La grilla oficial combina figuras de alcance nacional, artistas populares y una fuerte presencia de músicos y bailarines locales. En total, se estima que participarán más de 100 artistas entre ambos días.

El viernes 6 de febrero se presentarán Los Nocheros, Coti, Raly Barrionuevo, el Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del Premate.

El sábado 7 de febrero será el turno de Lali, Caballeros de la Quema, Rombai, Gauchito Club y los artistas seleccionados en el certamen Premate.

Además, el Gran Ensamble del Paraná reunirá a más de 50 artistas de la ciudad y la región entre músicos, cantantes, bailarines y orquesta, reforzando el perfil cultural y comunitario del festival.

¿Cómo funciona el sistema de entradas y el sector preferencial?

El ingreso general al predio será libre y gratuito, pero se habilitó un sector preferencial ubicado junto al escenario principal, con mejor visibilidad, baños exclusivos y barra gastronómica. Las entradas se venden desde el 12 de enero a través del sitio entradauno.com. Los valores establecidos son:

Viernes 6 de febrero: $ 25.000 (modalidad platea con público sentado)

Sábado 7 de febrero: $ 40.000 (modalidad campo, público de pie)

Este sector permite una experiencia diferenciada y su recaudación contribuye al financiamiento general del evento, junto al aporte de sponsors y organismos públicos.

¿Qué actividades y propuestas culturales tendrá el festival?

Además de los shows musicales, la Fiesta Nacional del Mate contará con múltiples propuestas culturales y recreativas. Entre ellas se destacan el Concurso de Cebadores, donde los participantes competirán por premios como viajes a Río de Janeiro y Bariloche, y el espacio Mateando, un paseo comercial con yerbateros, emprendedores y degustaciones.

También habrá sectores como Artemate, dedicado al arte visual y gráfico vinculado al mate, y Matecito, un espacio pensado para las infancias, con espectáculos y actividades familiares.