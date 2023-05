Bomba en Los Nocheros: un histórico se hartó y se va del grupo

Kike Teruel anunció que se retirará de la histórica banda Los Nocheros y hará su último show el próximo viernes 30 de junio.



El cantante salteño reveló las razones de su alejamiento en un video en redes sociales y la noticia sacudió a todo el universo folclórico donde se especuló incluso con una eventual pelea.

Su salida ya se había anticipado, pero esta vez Teruel decidió contar las razones para "desmitificar otras versiones", según detalló.

Kike Teruel se va de Los Nocheros: cuáles son las razones





En diálogo con el programa salteño "Informate en la Noche", Teruel reconoció que busca "tranquilidad y paz después de 37 años".

"Me retiro porque al folclore hay que pelearlo mucho para que se le dé lugar por el género. No es que me desanimé, sino que dije hasta acá llegué y busco depender sólo de mí" , lamentó.

Kike Teruel se va de Los Nocheros y tocará por última vez en el Movistar Arene el 30 de junio.

Sin embargo, fue a partir de estas declaraciones que los rumores sobre una eventual pelea se dispararon.

¿Qué dijo Kike Teruel sobre Los Nocheros y su retiro?





"Mi decisión de irme de Los Nocheros responde a un llamado que yo siento de que mi misión de cantar ya está concluida. Cumplí todos mis sueños y mis objetivos", remarcó el artista.

Teruel insistió en que está satisfecho con su carrera y agradeció a sus afectos: "Alcancé todo lo que se puede lograr artística y profesionalmente, junto con la parte personal, porque siempre tuve en el grupo hermanos, amigos y gente que hizo que la pasara muy bien".

Kike Teruel contó que se alejó de Los Nocheros porque decidió retirarse como cantante.

"Es simplemente dar un paso al costado para que mi persona busque su otra misión. Mi voz y mi corazón musical queda y muere en Nocheros" , concluyó el salteño.