Al cerrar el calendario 2025, Google Trends nos permite ver quién fue la verdadera reina del buscador durante todo el año, detectando qué captó el interés de los internautas entre giras y lanzamientos.

Google Trends es una herramienta gratuita de Google que permite ver qué tan populares son las búsquedas de ciertos términos no sólo en tiempo real sino también a lo largo del tiempo y en distintas regiones.

Cuando analizamos a las popstars argentinas, el gráfico comparativo de los últimos 12 meses de la plataforma revela quién dominó la conversación en cada etapa clave del año.

Tini: el pico más alto del año (abril 2025)

Como se ve claramente en la línea amarilla, Tini Stoessel registró el interés más explosivo de todo el periodo cerca de abril.

Este pico coincide con el anuncio y preventa de su Festival Futttura, que agotó múltiples fechas en Tecnópolis para octubre y noviembre.

La polémica

También hubo un pico de interés “negativo” o de curiosidad mediática cuando brindó un show gratuito en Palermo para promocionar Futtura.

Al evento asistieron más de 20.000 personas, con fans acampando desde temprano. Pero también fueron noticia una serie de incidentes que provocaron quejas de vecinos y comerciantes de la zona.

Hacia octubre/noviembre, Tini volvió a subir en las tendencias debido al inicio de sus shows de Futttura, incluso con la carga emocional de haber tenido que reprogramar la fecha inaugural por tormentas.

María Becerra: resiliencia y el récord Monumental

La línea roja muestra un comportamiento de “montaña rusa” con dos momentos críticos.

La caída y el susto (mayo 2025)

El pico que vemos en mayo no fue por la música de la Nena de Argentina, sino por salud. María tuvo que suspender su gira tras sufrir graves complicaciones por un segundo embarazo ectópico que la llevó a cirugía e internación. Esto generó una marea de búsquedas por preocupación de sus fans.

Foto de María Becerra y su pareja, J Rei, cuando informaron sobre la pérdida del embarazo en 2024.

El regreso histórico (Diciembre 2025)

En el gráfico se ve un ascenso final muy fuerte. Es el efecto River Plate.

María cerró el año convirtiéndose en la primera mujer argentina en agotar cuatro estadios River, inaugurando un imponente escenario 360° y presentando su álbum Quimera.

Lali: La “fanática” de la viralidad constante

La línea azul (Lali) es la que presenta picos más frecuentes, lo que marca que puede mantenerse en agenda permanentemente.

El pico de septiembre

Fue su momento más fuerte del año. Se debió a sus dos shows agotados en el Estadio Vélez (6 y 7 de septiembre) como parte de su gira nacional e internacional para presentar el álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

Viralidad

Cada single de su nuevo disco, desde “Fanático” hasta sus colaboraciones con Duki y Miranda!, y su participación como jurado en La Voz generó pequeñas “olas” de búsqueda que la mantuvieron siempre vigente en la conversación digital.

Estrella en todo el país

Sus búsquedas no fueron solo porteñas; su “Fiesta Federal del Pop” recorrió Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza y el sur argentino, manteniendo su línea de interés activa durante todo el segundo semestre.

El mapa del pop: ¿qué googleamos, provincia por provincia?

Si pintamos el mapa de Argentina con los colores de las búsquedas, nos queda un cuadro muy variado.

El mapa de Google Trends para los últimos 12 meses nos muestra que el interés por estas tres referentes se distribuye por todo el país.

Cada color representa la zona donde una de ellas tuvo un volumen de consultas proporcionalmente mayor respecto a las otras dos.

Lali, María Becerra y Tini: la distribución del interés por regiones

Al analizar el desglose por subregión, notamos cómo el interés de los usuarios se agrupa en diferentes puntos del territorio argentino:

Lali (Azul): El interés por Lali se concentra fuertemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se extiende hacia el sur, con una presencia notable en la provincia de Chubut.

María Becerra (Rojo) : La presencia de María es muy marcada en el norte y el litoral del país. Se destaca como la artista que mayor curiosidad generó en provincias como Santiago del Estero y Santa Fe , manteniendo una base de consultas muy activa en esas regiones.

Tini (Amarillo): El mapa muestra un predominio del interés por Tini en la zona central y el oeste. Provincias como San Luis registran un volumen de búsquedas que la posiciona al frente en esa región.

Gracias al reporte de Google Trends podemos afirmar que Tini “ganó” en curiosidad masiva, María Becerra en impacto histórico y Lali en permanencia. A través de este espejo digital, vemos internautas que acompañan a sus artistas más allá de sus recitales.