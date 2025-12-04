“Rio Electronic Music” comenzó en el año 2014 como un encuentro de verano en Punta Carrasco y hoy, es uno de las fiestas de música electrónica más importantes de Sudamérica que reúne a los principales DJ’s de la región con un público semanal de más de 2000 personas y puestas en escena inmersivas.

La esencia de Río es una experiencia inmersiva con la mejor música electrónica, artistas de renombre y una ambientación ecléctica con mezcla de argumentos selváticos, naturaleza, animales gigantes, estructuras monumentales, iluminación cálida y escenografía sugestiva manteniendo un hilo estético y sensorial único que distingue al festival de otras propuestas de música electrónica.

Se abarcan todos los estilos de música electrónica, desde Techno, Techno melódico, House, Indie y Tech House siendo este ultimo el estilo predominante en la marca.

Hoy en dia, las fiestas se llevan a cabo todos los domingos de 19.30h a 2 de la madrugada en Punta Carrasco siendo un plan ideal para los jóvenes y disfrutar del sunset en Buenos Aires

El line up de las próximas fechas de “Rio Electronic Music”

06.12.25 - Rio Bs As.

JAY DE LYS

Lolu Menayed - Sergio Saffe

14.12.25. Rio Bs As

BASTIAN BUX

Cordoba - Eze Dirill

19.12.25 - Rio Bs As.

HOZHO

Silvestre

01.01.26. Río Chile

TBA

04.01.26 - Rio Mute Mar del Plata

HOZHO

Franco BA & Silvestre

11.01.26. Río Bs As

TOMAN

Lolu Menayed

17.01.26 - Rio Florianopolis. Brasil

TBA

18.01.26. Rio Bs As

MAX STYLER

Las entradas se podrán adquirir a través de la página web https://wearebombo.app.link.com

La historia y crecimiento de “Rio Electronic Music”

En sus inicios en 2014, el festival se enfocó en apoyar e incentivar artistas nacionales de la música electrónica creando una comunidad sólida.

El año 2016 fue un punto de inflexión para Rio cuando Steve Lawler, uno de los DJ más importantes a nivel mundial, se convirtió en el primer artista internacional en presentarse en el escenario principal ante un público enardecido, marcando un hito significativo en la trayectoria de Rio Eléctriconic Festival.

A partir de este suceso, comenzó a posicionarse en la grilla internacional de los eventos de música electrónica más importantes de Sudamérica con artistas invitados de primer nivel entre los que figuran Solomun, Sasha, John Digweed, Tale of Us, Adriatique. Boris Brejcha, Loco Dice, entre otros.

De esta manera, el festival desembarcó en las principales ciudades a nivel nacional como Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Bariloche, Neuquén, Santa Fe y a nivel internacional en ciudades como Viña del Mar en Chile; Lima, Perú y Florianopolis, Brasil.

Tanto en 2021 como 2024, fueron años de grandes desafíos con el nacimiento de Rio Festival y Rio en Mandarine Park y Mandarine Tent con artistas invitados como Neverdogs, Stefano Noferini, De La Swing, Miguel Bastida, Fer BR, Ammo Avenue, Nicolás Taboada, Muter, Nacho Scoppa, Bodeler, Franco BA, Bizza, entre otros.

En la actualidad, Rio cuenta con ediciones de verano e invierno. Durante esta temporada, se presentarán en el club de Mar Mute en Mar del Plata y Viña del Mar en Chile.

Durante la época invernal, Bariloche se convierte en el epicentro de la escena y fiestas electrónicas en el Cerro Catedral.

Entrevista a Demi Vecchio

El Cronista pudo acceder a conversar con Demi Vecchio de 42 años, co-fundador y director artístico de Río Electronic Music y director de la agencia de DJs Grooveriders

Río nació en 2014 y hoy cumple 12 años de historia posicionándose como uno de los festivales de música electrónica más importantes de Sudamérica. ¿Cuáles son tus sensaciones?

Estamos muy felices de que Río lleve 12 años en la escena. Es el momento más fuerte de la marca, llegando a otras ciudades fuera de Buenos Aires como Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata, Bariloche, Neuquén , Santa Fe , Santiago de Chile - Viña del Mar, Brasil - Florianopolis.

A su vez, con el el lanzamiento de Rio Music Label en 2024 era lo que le estaba faltando a la marca para que pueda llegar a todo el mundo, y poder dar a conocer el talento nacional argentino que tenemos, que es enorme.

Desde el 2014 la propuesta fue escalando en nuevos desafíos y escenarios internacionales. ¿Cuáles son los proyectos que se vienen para adelante en Rio?

En enero de 2026 desembarcaremos en Lima, Perú, y luego en Bolivia y Paraguay.

Por otro lado, hay grandes posiblidades que durante 2026 también lleguemos a Ibiza y Barcelona.

Por supuesto, continuaremos consolidando la marca en las ciudades donde ya estamos presentes.

Si hay algo que caracteriza al Festival es la presentación de los mejores DJs del mundo. ¿Cuáles DJs que aún no han tocado en Rio te gustaría que puedan presentarse?

Además de recibir a los DJs más importantes del mundo, en Río nos caracteriza la búsqueda constante de artistas emergentes, muchos de los cuales nunca tocaron en el país y que, con el tiempo, terminan convirtiéndose en estrellas globales.

Por eso, puedo adelantarte que varios de los talentos que traeremos en 2026 vendrán justamente de esa búsqueda.

En pocos días comienza el verano y se acercan las fiestas. ¿Hay alguna programación especial pensada para estas fechas?

Sí, claro, vamos a cerrar el año con dos fechas especiales en Chile y Buenos Aires.

Y, como el verano es nuestra temporada alta, tendremos eventos muy importantes en Buenos Aires, Mar del Plata, Viña del Mar, Santiago de Chile, Florianópolis en Brasil y Perú.

Encuentra mayor información en su cuenta de Instagram @rioelectronicmusic