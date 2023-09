Es argentino, intentó pagar en Estados Unidos con un billete de u$s 100 cara chica y vivió una situación inesperada

Quienes ahorran en dólares en Argentina, seguramente tengan algunos billetes de cara chica. A pesar de que en Estados Unidos la gran mayoría de las personas suelen utilizar billetes más modernos, las versiones más viejas siguen siendo legales.

Muchos turistas, cuando intentan pagar con los dólares cara chica, viven experiencias variadas. A algunos se los aceptan sin problemas, y otros pueden llegar a tener algún inconveniente.

Un joven argentino quiso pagar en una tienda de ropa con un billete de u$s 100 emitido en 1995 y vivió una incómoda situación.

En su cuenta de TikTok, el usuario @tonycoast compartió un video en donde relató su experiencia en un local de ropa. Al intentar pagar, tuvo problemas porque casi no le aceptan el billete que ofreció.

"Estuve haciendo compras en Ross y pagué con un billete de u$s 100 cara chica. Me tuvieron aproximadamente cinco minutos revisándolo y casi no me lo aceptan, a pesar de ser de curso legal", expresó el joven argentino.



Además, relató cómo fue la reacción del empleado de la caja: "Le pasó la lapicera (para ver si se trataba de un billete falso), lo miró cincuenta veces. El tipo me dijo que nunca había visto un billete tan viejo, y no era tan viejo, era de 1995".

El tiktoker agregó: "Tengan en cuenta que en USA, sí o sí se los tienen que aceptar. En caso de que un empleado no se los quiera tomar, pidan amablemente hablar con un manager para decirle que es un billete de curso legal. Tengan en cuenta que es muy raro ver este tipo de billetes, que en Argentina abundan a lo loco".