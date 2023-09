Una argentina se mudó a Chile y su video se volvió viral: le pidieron propina por comprar ravioles

Son muchísimas las personas que emigran y, a través de redes sociales, comienzan a relatar sus experiencias viviendo en el extranjero. Desde costumbres que les llaman la atención hasta sus angustias por estar lejos de su país natal.

Este tipo de contenido suele generar muchísima interacción en redes como TikTok, en donde los usuarios disfrutan de videos sobre argentinos que viven en otro país o extranjeros que viven en Argentina.

En los últimos días, el video de una argentina que vive en Chile se hizo viral por una insólita razón.

La argentina que vive en Chile y se hizo viral en TikTok después de haber comprado ravioles

Anita Thomas, una Tiktoker argentina que vive en Santiago de Chile, comenzó a subir una serie de videos en los que cuenta cuáles son los choques culturales que más le llamaron la atención.

Una de las experiencias que mayor revuelo causó en los comentarios de su video fue la que vivió cuando fue a comprar una caja de ravioles: le pidieron dejar propina.

"En Argentina, cuando uno va a comer afuera, te traen la cuenta y vos ves, calculás el 10 % y dejás la propina en efectivo. Acá, cuando te traen el aparatito, te están por cobrar y te dicen ‘¿desea agregar la propina al 10%?' y vos decís ‘sí, obvio'. Es más cómodo y está buenísimo", explicó.

Luego, Anita comentó una experiencia que la descolocó: "Fui el otro día a comprar una caja de ravioles y la chica literalmente me dijo: ‘¿Una caja de ravioles? Acá está. Bueno, ¿desea agregar el 10%?'. Yo no deseaba agregar el 10 %, pero le tuve que decir que sí porque no sabía qué decirle".

Entre los comentarios, la joven recibió varias opiniones de distintos chilenos, quienes le aseguraron que no es obligatorio dejar propina en ese tipo de situaciones. "Lamentablemente en Chile se ha vuelto costumbre pedir propina por todo, antes era como tú dices de Argentina, hay que saber decir que no", aseguró un usuario.