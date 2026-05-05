La crisis en el estrecho de Ormuz sigue sin llegar a una solución. A las amenazas de Trump se sumó una advertencia del régimen de Teherán, que amenaza con voltear el frágil acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses continúan escoltando a los buques en ese paso clave para buena parte del petróleo mundial. Estados Unidos reforzó el apoyo aéreo en la zona y asegura que logró repeler con éxito todas las amenazas contra sus destructores por parte de Irán. Seguí la cobertura minuto a minuto de El Cronista.