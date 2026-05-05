En un contexto económico que desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires describen como complejo, la Agencia de Recaudación de la provincia (ARBA) puso en marcha un operativo que busca facilitar el acceso a exenciones impositivas destinadas a jubilados y pensionados que registran deudas en el Impuesto Inmobiliario. Según se anunció oficialmente, se busca “acompañar a un sector que históricamente ha demostrado un alto compromiso con el cumplimiento tributario”. La iniciativa se desarrolla en conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS) y municipios de toda la provincia, mediante cruces de datos y acciones territoriales para identificar a los posibles beneficiarios. El beneficio incluye tanto deudas de hasta cinco años como obligaciones futuras, lo que representa un alivio significativo para quienes se encuentran en situación de mora sin haberlo buscado. El esquema alcanza a contribuyentes con ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, titulares de una única propiedad cuya valuación fiscal no supere los $6 millones y que no estén inscriptos en Ingresos Brutos. A partir del trabajo articulado entre organismos, se detectó inicialmente que alrededor de 17.000 personas con beneficios previsionales acumulan en conjunto $ 798 millones en deudas del tributo inmobiliario, que podrían acceder a exenciones y no lo están haciendo. Según se informó oficialmente, con el objetivo de agilizar el proceso, se llevarán adelante operativos casa por casa junto a los municipios, además de jornadas especiales de atención para gestionar de forma simple la exención. En paralelo, las autoridades de ARBA anunciaron que le solicitarán formalmente a la ANSES una nómina de jubilados y pensionados con domicilio en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de analizar su situación fiscal e identificar a quienes podrían acceder a la exención sin saberlo, facilitándoles el trámite en caso de cumplir con los requisitos. El director de la entidad recaudadora, Cristian Girard, destacó que se está trabajando “para simplificar trámites y garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos”. “En un contexto económico complejo, donde las políticas de Milei impactan con fuerza sobre los ingresos, es fundamental acompañar a un sector que históricamente ha demostrado un alto compromiso con el cumplimiento tributario”, explicó. Y agregó que los jubilados pertenecen a una generación “que culturalmente tiene incorporado el cumplimiento fiscal como un valor, por lo que adeudar impuestos representa para ellos una carga moral y económica significativa”. “Por eso, desde el Estado tenemos la responsabilidad de acercarles herramientas concretas que alivien su situación y les permitan regularizarse de manera justa”, concluyó. Pueden solicitar el beneficio quienes cumplan con estas condiciones: ARBA implementará: Además, el organismo solicitará a la ANSES un padrón de jubilados para identificar de oficio a quienes cumplen los requisitos.