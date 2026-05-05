El Gobierno nacional oficializó este lunes el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), una iniciativa presentada por el vocero presidencial Manuel Adorni y formalizada a través del Decreto 314/2026, firmado por el presidente Javier Milei. El objetivo central de la medida es modificar la lógica de financiamiento del sistema de defensa, incorporando nuevas fuentes de recursos para reequipar, modernizar y recuperar capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. Según el texto oficial, el plan tiene como finalidad “el reequipamiento, la modernización, el desarrollo de infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional”. Se trata de un cambio relevante respecto al esquema vigente, en el cual gran parte de los ingresos vinculados a bienes del Estado se destinaban exclusivamente al Tesoro Nacional. Uno de los puntos clave del decreto es la creación de un nuevo mecanismo de asignación de recursos, que permitirá reforzar el presupuesto de Defensa sin comprometer el equilibrio fiscal. A partir de ahora: Este esquema busca garantizar un flujo constante de fondos para inversiones estratégicas, algo que históricamente fue limitado por gastos de personal y funcionamiento. El decreto fundamenta la implementación del plan en un contexto global cada vez más complejo y en la necesidad de actualizar el sistema de defensa frente a nuevas amenazas. En ese sentido, el texto advierte que el escenario internacional actual incorpora riesgos cada vez más diversos, como ciberataques, acciones asimétricas y sabotajes a infraestructuras críticas, además de incursiones irregulares en el espacio aéreo. A esto se suma el impacto de los avances tecnológicos. El Gobierno pone especial foco en la irrupción de la inteligencia artificial y los sistemas de armas automatizados, que obligan a las Fuerzas Armadas a desarrollar nuevas capacidades para no quedar rezagadas. El diagnóstico sobre la situación local también es contundente. El propio decreto advierte que “el estado actual del equipamiento de las Fuerzas Armadas exige acciones urgentes para evitar que la degradación afecte seriamente la capacidad de defensa”. Así, el Plan ARMA aparece como una respuesta a una combinación de factores: la falta de inversión sostenida, los cambios tecnológicos acelerados y un contexto internacional que exige mayor capacidad de adaptación y respuesta. Uno de los aspectos más relevantes del plan es que introduce un esquema que permite reinvertir directamente recursos en el propio sistema de defensa, algo que hasta ahora no ocurría. El decreto reconoce que “la estructura presupuestaria vigente ha generado que la mayor parte de los recursos sean absorbidos por gastos de personal y funcionamiento, limitando severamente la inversión, lo que deja un escaso margen para sostener la operación y al mismo tiempo reforzar y mejorar capacidades militares”. Con este nuevo modelo, los fondos generados por activos estratégicos podrán destinarse a: Otro punto clave es que el Plan ARMA no sustituye los mecanismos ya existentes, como el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), sino que, al menos en lo formal, funciona como un complemento. El decreto lo deja en claro: “Los recursos afectados a la jurisdicción presupuestaria del Ministerio de Defensa por el presente decreto no reemplazan ni afectan las previsiones del mencionado fondo, sino que constituyen una fuente adicional y complementaria”. Sin embargo, para entender el verdadero alcance de esta afirmación es necesario mirar qué es el FONDEF y cuál es su situación actual. Creado en 2020 mediante la Ley N° 27.565, el FONDEF nació como el principal instrumento para financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Su objetivo era garantizar un flujo constante de recursos destinados a la recuperación, modernización y adquisición de material militar, con un esquema de financiamiento creciente. Además, incorporaba criterios estratégicos, como: Durante su diseño original, el FONDEF fue pensado como la herramienta central para la compra de sistemas de armas y el desarrollo de capacidades, con control parlamentario y ejecución obligatoria año a año. Sin embargo, en la práctica, ese esquema fue perdiendo peso en los últimos años. Si bien la ley no fue derogada, su financiamiento quedó progresivamente desactivado. Así, el nuevo sistema queda fuertemente vinculado a los ingresos derivados de privatizaciones, venta de bienes del Estado y activos militares, lo que introduce una lógica distinta, más atada a la disponibilidad de recursos extraordinarios que a un financiamiento estable y previsible. El decreto fija un plazo concreto para avanzar en la implementación: Este cronograma marca el inicio de una etapa clave, en la que se definirán las primeras inversiones concretas del plan.