El Aeropuerto Internacional de Ezeiza inauguró una nueva sede de la cadena SportClub dentro de su predio, que con 3250 m2 se posiciona como el gimnasio más grande del mundo en operar dentro de una terminal aérea. La apertura se da en simultáneo al plan de inversión de más de u$s 100 millones que impulsa Aeropuertos Argentina para modernizar la infraestructura, ampliar la capacidad operativa y mejorar la experiencia de pasajeros y aerolíneas, en un contexto de crecimiento sostenido del tráfico. El nuevo espacio forma parte de un acuerdo entre Aeropuertos Argentina y la cadena de fitness, en línea con una estrategia que busca diversificar la oferta y mejorar la experiencia del usuario. El complejo incluye pileta descubierta climatizada, duchas con energía solar, solarium, vestuarios premium con sauna y más de 1200 m2 destinados a musculación con equipamiento de última generación y planes personalizados. Según lo comunicado, el gimnasio funcionará todos los días, con horario extendido de lunes a viernes de 5 a 24 y fines de semana de 9 a 17. Apunta a un universo de más de 25.000 personas que integran la comunidad aeroportuaria -entre empleados, tripulaciones y operadores-, además de captar vecinos de la zona y pasajeros frecuentes. “Pensamos en desarrollar productos y servicios ajustados a las necesidades de cada pasajero. Este acuerdo con SpotClub nos permite ofrecer a los perfiles que valoran la actividad física y el wellness una opción única”, explicó Sebastián Villar Guarino, gerente general de Ezeiza. Desde SportClub, su socio fundador Dardo de Marchi aseguró que la apertura es el primer paso de un plan de expansión conjunta: “Nuestro objetivo es estar en cada aeropuerto del país. Queremos que el bienestar forme parte del viaje”. La incorporación del gimnasio se suma a una batería de servicios que Ezeiza viene desplegando para elevar el ticket promedio por pasajero y extender el tiempo de permanencia en la terminal. Entre ellos, WiFi libre, espacios pet friendly, zonas kids, una Sala de Calma para personas con neurodivergencias y más de 20 propuestas gastronómicas. También cuenta con salas VIP, el hotel MyPod -con cabinas, coworking y áreas de descanso- y un hub de rentadoras con capacidad para 350 vehículos. El movimiento se da en un contexto de crecimiento sostenido del tráfico. En 2025, Ezeiza operó 67.349 vuelos y superó los 12 millones de pasajeros, un 5% más que el año anterior. En el primer trimestre de 2026, registró 21.092 vuelos comerciales y movilizó a más de 3,85 millones de pasajeros.