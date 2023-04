Envió su CV a una cafetería y recibió una indignante propuesta que enfureció a todos

Una joven denunció que envió su CV a una reconocida cafetería y recibió una indignante propuesta laboral que generó malestar en redes sociales.

Tras dejar su currículum en Café Martínez, la mujer contó que le llegó un mensaje de WhatsApp de otra persona apodada "naya": "Tu CV me lo pasó una amiga que labura ahí. Me gustaría hacerte una propuesta de trabajo", rezaba el primer chat.La indignación de la joven comenzó cuando leyó la propuesta: "Sco... $ 10.000 por servicio (2 horas). Los clientes son turistas y elegís vos la edad, los días y el horario en que querés laburar".

Pese a que el empleo al que había aplicado era de moza y pero la oferta que recibió de un supuesto empleado de la empresa era para prostituirse.



"Si te querés hacer alguna cirugía, se te financia. También, un cambio de celular o vivir con otras chicas, si buscas mudarte. Todo es muy confiable y seguro", decían los mensajes que le envió un aparente empleado.

La indignante propuesta sexual que recibió una joven que mandó CV a Café Martínez.

¿Cuál fue la reacción de la joven a la propuesta sexual?

"Yo no puse información muy privada, pero consiguieron mi número de teléfono y desde ahí se puede sacar muchos más datos", remarcó la mujer en diálogo con el medio TN.

La joven concluyó: "La moraleja es que no hay que dejar direcciones ni DNI. Incluso me aconsejaron no dejar mi número, que yo dejé en mi currículum y por eso pasó lo que pasó".

Finalmente, la mujer afectada optó por no contestar el último mensaje que recibió y decidió hacer una denuncia penal. La causa ahora la lleva la Justicia que pedirá el celular de la joven para investigar y poder esclarecer la situación. "No podemos ni buscar trabajo en paz", concluyó.

Polémica por propuesta laboral indignante: ¿Cuál fue la respuesta de los usuarios?

Tras recibir múltiples mensajes con propuestas de prostitución, la víctima del engaño decidió publicar las capturas en redes sociales donde detalla todo el diálogo. Tras viralizarse el diálogo, la joven contó que muchas usuarias le contaron que "a ellas les pasó lo mismo".

Otra joven contó que recibió una oferta similar.

"Varios pensamos que probablemente no sea ella, sino que alguien más está detrás de esto, ya que cuando me contactó me dijo que se lo pasó una chica que trabaja en esa cafetería. Esto nos hace pensar que (la mujer que filtró el CV) está metida en ambos negocios", sentenció la joven para TN.

¿Qué respondió la empresa que había recibido el currículum?

"Lamentamos la situación dada a conocer en redes sociales que, no sólo impacta a uno de nuestros franquiciados, sino y por sobre todo, a aquellas personas que están a la búsqueda de oportunidades laborales", señaló el propietario de Café Martínez, Marcelos Salas, en diálogo con TN.

El dueño de la cadena de cafeterías contó que buscan resolver la situación: "Ya estamos en contacto con el franquiciado y a disposición de las personas afectadas. Asimismo estamos evaluando las posibles medidas a tomar". De todas formas, no dio detalles de cuáles serán las consecuencias para el comercio.

La empresa decidió que cambiarán el método de contratación para "reforzar la seguridad de las personas interesadas". Salas informó: "Hemos decidido que las aplicaciones para las nuevas vacantes en toda la cadena de franquicias se harán sólo vía correo electrónico".