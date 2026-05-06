La estadounidense Chevron, pionera en el desarrollo de Vaca Muerta, invertirá, por lo menos, u$s 10.000 millones en la formación, una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales el planeta. Además, solicitará la adhesión del proyecto al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI). Así lo anticipó el Ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X, después de entrevistarse con Eimear Bonner, CFO global de la petrolera, y Laura Lane, su directora de Asuntos Corporativos. En la reunión, también participaron el Canciller, Pablo Quirno, y el embajador argentino en los Estados Unidos, Alec Oxenford. (NOTICIA EN DESARROLLO)