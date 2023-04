Avivada en un restaurante: pidieron dos milanesas y la cuenta las dejó sin aliento

La usuaria de TikTok @Lavikimarti denunció "maltrato y discriminación" en el restaurante de Narda Lepes. La historia se viralizó tanto que incluso llegó a superar las 800.000 reproducciones.

En el vídeo, la mujer relató la incómoda experiencia que vivió en el local gastronómico: pagó $ 12.000 por "dos milanesas y un huevo revuelto" y el establecimiento no le ofreció platos ni cubiertos.

"La recepcionista nos trató muy mal, nos dijo que si queríamos nos devolvía la plata, que estas eran las condiciones y que no iban a hacer ninguna excepción" , contó Victoria.

Una clienta arremetió contra el restaurante de Narda Lepes por "malos tratos"





A través de una serie de vídeos, la clienta detalló más tarde como se desarrolló la escena.

"Mi amiga le preguntó a la moza cómo era para anotarse, para sentarse, y le dijeron que no estaba habitada la terraza, que no había lugares", relató.

Minutos más tarde, otra empleada les informó que ya se podía acceder al piso superior y les explicó el procedimiento: "Vos haces el pedido acá, los esperas acá y te lo llevas vos a la terraza".

"Cuando me están entregando la comida, me empiezan a entregar esos tappers de cartón y no me daban cubiertos, no me daban platos" . Ante la situación, Victoria realizó el reclamo y recibió una insólita respuesta: "Cubiertos no se dan, solamente estos de madera".

Acto seguido, la comensal le indicó que iban a comer dentro del establecimiento y que necesitaban los utensilios. "Es así la política, sólo los que están acá comen con cubierto y plato".

En los comentarios, los usuarios se mostraron enfurecidos y alegaron que se trató de una estafa.