Eclipse de Sol en Argentina: a qué hora será, cómo verlo y cómo afectará a cada signo del zodiaco

Este año se produjeron maravillosos eventos astronómicos. Tras la reciente lluvia de estrellas, el 25 de octubre por la mañana se podrá ver el último eclipse de Sol previsto para el 2022.

Durante el eclipse solar, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, tapándolo parcialmente. Este fenómeno sucederá con la Luna Nueva en Escorpio, entérate que significa esto y cómo afectará a cada signo del zodiaco.

eclipse de sol: ¿CUÁNDO SERÁ?

El fenómeno tendrá lugar el 25 de octubre por la mañana y se podrá disfrutar por algunos minutos en algunas regiones del mundo.

eclipse de sol: ¿CÓMO Y DÓNDE PODREMOS VERLo?

Según el sitio Almanac, el eclipse solar será accesible para los habitantes de Groenlandia, Islandia, Europa, noreste de África, Medio Oriente, oeste de Asia, India y oeste de China.

Especialistas informaron que el fenómeno tendrá inicio en el océano Atlántico, cerca de la costa de Islandia, y terminará en el océano Indico. El evento tendrá una duración de 4 horas.

Quienes desean disfrutar este fenómeno astronómico deben recordar que no debe verse el Sol directamente. Es necesario mirarlo con protección para no dañar la vista. Tampoco deberá observarse con aparatos digitales o instrumentos que no dispongan de filtros solares correspondientes.

ECLIPSE DE SOL: ¿CÓMO AFECTARÁ A los signos?

El eclipse previsto para el 25 de octubre coincide con la Luna en Escorpio. Este signo del zodiaco representa las emociones, sensaciones y vínculos no visibles. Los deseos ocultos, la pulsión de muerte y los miedos.

La resiliencia de Escorpio brinda la oportunidad de conectar con nuestras emociones y reinventarnos. Mientras que, la Luna simboliza los inicios y las nuevas oportunidades. Por ende, este eclipse nos habla de un cambio de vida, una nueva etapa o nuevo comienzo.

Asimismo, al caer cerca de Halloween, nos invita a reflexionar sobre la vida, la muerte y la pérdida. Nos acerca a nuestro dolor y nos impulsa al duelo para dejar atrás el sufrimiento. Se deben evitar los cambios de humor, las peleas y tensiones.

ECLIPSE DE SOL: signo por signo

Aries

Si sabás usar tus habilidades la suerte estará de tu lado. Cuidado con estar sensible y tomar decisiones desde el enojo.

Tauro

Es momento de realizar ese cambio que tanto te cuesta. Reflexiona tus decisiones y conecta con vos mismo.

Géminis

Se viene prosperidad económica y emocionantes planes a futuro. Nos descuides tu salud y alimentación.

Cáncer

Debes romper con las ataduras que no te permiten seguir adelante. Anímate a buscar eso que deseas, confía en tu intuición. Cuidado con dejar de lado a los demás.

Leo

Deberás cambiar aquellas conductas hostiles que interfieren tus relaciones. Toma las cosas con calma, no todo es tan malo como parece.

Virgo

No te quedes con la duda de nada. Es hora de comunicarte para dejar atrás tus miedos.

Libra

Salí de tu forma de confort, es momento de ser vos mismo. Cuidado con los problemas de salud, ponete como prioridad.

Escorpio

La Luna te invita a replantear tus decisiones, es momento de transformarse y convertirte en quien querés ser.

Sagitario

Conecta con tu empatía, serás un pilar fundamental para quienes te rodean. Te sentirás valorado y escuchado.

Capricornio

Es momento de conocer gente nueva y dejar atrás el pasado. Permitite vivir nuevas experiencias. Ojo con tomar decisiones desde el dolor.

Acuario

Demostrarás tu potencial en el ámbito profesional, pero tendrás algunos problemas en lo romántico. Tené paciencia, pronto llegará la estabilidad.

Piscis

Un viaje o una nueva propuesta laboral llegará con el eclipse. No tomes decisiones apresuradas, no todo es como parece.

