Las turbulencias son uno de los momentos más temidos por quienes viajan en avión y ahora un reciente relevamiento internacional volvió a poner el foco sobre una ruta aérea sudamericana que suele generar tensión entre los pasajeros. El estudio posicionó al trayecto entre Mendoza y Santiago de Chile como el vuelo con mayores niveles de inestabilidad registrados en todo el mundo.

Aunque se trata de un recorrido breve, de apenas una hora de duración, las condiciones climáticas y geográficas de la zona convierten a esta conexión aérea en una de las más desafiantes para las aerolíneas. El análisis incluyó miles de vuelos y cientos de aeropuertos internacionales, y determinó que este tramo concentra algunos de los movimientos más intensos durante el viaje.

Por qué el vuelo entre Mendoza y Chile tiene tantas turbulencias

El informe otorgó a esta ruta el índice de turbulencia más alto del relevamiento global. La explicación está directamente relacionada con el cruce de la cordillera de los Andes, donde confluyen corrientes de aire irregulares, fuertes vientos y cambios bruscos de presión atmosférica.

Este vuelo fue reconocido como el de mayor inestabilidad a pesar de su corta duración.

Además, los especialistas señalan que la combinación entre masas de aire frío y caliente genera movimientos verticales constantes que suelen sentirse con fuerza dentro de la cabina. Estas variaciones meteorológicas provocan sacudidas frecuentes durante buena parte del trayecto, especialmente cuando las condiciones climáticas son más inestables.

Qué dicen los expertos sobre la seguridad del vuelo

A pesar de la incomodidad que pueden generar las turbulencias, pilotos y compañías aéreas remarcan que este tipo de fenómenos forman parte de la operación habitual de la aviación comercial. Las aeronaves que cubren esta ruta están preparadas para atravesar condiciones extremas y las tripulaciones cuentan con protocolos específicos para actuar ante movimientos intensos.

La conexión aérea entre Chile y Argentina es ampliamente conocida dentro de la industria por las complejidades que presenta el entorno montañoso. Por ese motivo, las aerolíneas trabajan con sistemas de monitoreo meteorológico constante y procedimientos de seguridad diseñados especialmente para vuelos que atraviesan regiones cordilleranas.