Llega una de las épocas más lindas del año. A pesar de los compromisos, regalos y balances que implica el cierre del periodo, las calles se llenan de color, los hogares encienden múltiples foquitos y se despierta la ilusión en muchos corazones.

Independientemente de las creencias, la Navidad y el fin de año invitan a compartir en familia, a celebrar la vida, a dejar atrás lo malo y mantener la esperanza de que mejores días están por llegar.

En medio de todos los rituales que forman parte de estas fechas, está la decoración de la casa. El árbol, el pesebre y las coronas suelen ser imprescindibles. Pero, ¿qué pasa si una nueva tendencia no considerara que son tan relevantes?

Se despide el árbol de Navidad: la nueva tendencia que se impone este 2025

Con casas que cada vez son más pequeñas o departamentos de pocos ambientes resulta más práctico que el tradicional árbol de Navidad no ocupe tanto espacio.

Por estas razones es cada vez más común ver árboles que se reflejan en la pared y que se arman solo con luces, ramas recicladas o elaboraciones geométricas que reemplazan el árbol convencional, el cual se caracteriza por ocupar amplios espacios, en viviendas cada día más chicas.

De esta forma, las familias no solo reducen gastos, sino que también permiten un alto grado de personalización, adaptándose al estilo y al espacio disponible en cada uno de los lugares en los que se arman.

Cómo es el árbol de papel que gana cada vez más adeptos

En estas nuevas tendencias se destaca el árbol de papel. Sí, tal como leyeron. Este tipo de árboles tiene un objetivo más ecológico, al apuntar a la reducción del uso de materiales plásticos.

El papel es un material muy versátil, económico y fácil de conseguir. Se puede reciclar papel que ya no usemos, como periódicos, revistas o folletos, y darles una nueva vida. Con un poco de imaginación y creatividad, podemos crear árboles de Navidad de papel de diferentes formas, tamaños y estilos.