Cómo ganar u$s 1000 vendiendo en Amazon: el truco que pocos conocen y que es 100% legal

Todo el mundo conoce Amazon, y no es para menos, ya que la mega compañía del magnate Jeff Bezos no sólo es referente en la compra/venta de productos online, sino que también cuenta con su propia plataforma de streaming para ver series y películas.

Más allá de las acciones financieras que maneja la empresa, muchos usuarios de la red encontraron formas sencillas para generar ingresos de forma pasiva. Entre ellos se encuentra el usuario de Tik Tok @gastisoy, quien frecuentemente pública videos al respecto.

En su último posteo, el gurú de Amazon explicó un simple truco para ganar u$s 1000 mensuales.

Truco de Amazon: ¿cómo ganar plata sin tener que invertir?

En primer lugar, para ganar dólares en Amazon como lo hace el tiktoker, es esencial bajarse la extensión Helium 10 para poder identificar los productos ganadores de Amazon (los que más se buscan/venden) y el valor comercial de cada uno de ellos.

Una vez superado este paso, @gastisoy invita a los usuarios a elegir uno de estos productos exitosos y comparar su precio de venta en Amazon y en la plataforma de comercio Alibaba. Esta última marcará el costo inicial, ya que la idea es que compres el mismo bien en este sitio a un precio significativamente inferior. Luego, lo podés vender al mismo precio que ofrece Amazon.

El ejemplo que presenta @gastisoy es el de una rodillera, cuyo precio en Amazon es de unos u$s 17 mientras que en Alibaba es de u$s 3. Idealmente, al precio de venta de la plataforma estadounidense, tu ganancia sería de unos u$s 14.

Sin embargo, a este valor también hay que restarle el costo por envío, más las tarifas de referencia y de almacenamiento de Amazon. De este modo, la ganancia total se reduciría, supongamos que a u$s 10.

El último paso consiste en calcular cuántas unidades deberíamos vender para obtener u$s 1000 mensuales. Si concluimos en que por producto mi ganancia sería de unos u$s 10, debería, entonces, vender 1000 unidades.

Otras formas de ganar plata en Amazon

La empresa de comercio electrónico ofrece numerosas posibilidades para generar ingresos extra. Entre ellas se encuentran:

Trabajar como afiliado de Amazon: Se trata de un sistema de marketing que permite a los usuarios crear enlaces y sugerir productos a través de sus sitios web o redes sociales. Amazon paga una comisión por cualquier venta generada a través de estos enlaces.