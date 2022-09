Ni Bill Gates, ni Jeff Bezos, quién es el magnate desconocido que sigue a Elon Musk como el hombre más rico del mundo

Gutam Adani, el magnate indio que se dedica a la operación de los puertos y aeropuertos más grandes de su país, la distribución de gas y la minería de carbón, superó al CEO de Amazon, Jeff Bezos, y se convirtió en la segunda persona más rica del planeta.

Mientras las acciones de Amazon caen ante la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba la tasa de interés en 75 puntos básicos, el aumento de la demanda de energía a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha provocado un incremento de inversores en las empresas del indio, lo que le permitió convertirse en el segundo hombre más rico del mundo. Las acciones de su empresa insignia, Adani Enterprises, tocaron un récord esta semana y algunas de sus compañías crecieron más de 1000% comparado con 2020.

Quién es y qué piensa Yvon Chouinard, el millonario rebelde' que donó su empresa, la mítica marca Patagonia



Les Hénokiens, cómo es el club más exclusivo del mundo con solo 52 miembros y Da Vinci como referente





Si bien la diferencia entre Bezos y Adani es mínima, la fortuna del indio ascendió a los u$s 146.900 millones, mientras que la del CEO de Amazon se desplomó hasta los u$s 145.800. Sin embargo, ambos están muy lejos del fundador de Tesla y Spacex, Elon Musk, quien ocupa el primer lugar con una fortuna de u$s 273.200 millones.

Adani junto al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson

A su vez, Adani, que empezó el año en el puesto número 14 del índice de Bloomberg, superó también al fundador de Microsoft, Bill Gates, y a Bernard Arnault, presidente del grupo de artículos de lujo, Louis Vuitton.



Quién es Gautam Adani

Conocido en su país como el "Rey del Carbón", el magnate de 60 años abandonó sus estudios universitarios para trabajar en un negocio de importación de plásticos en 1980, con el objetivo de ampliar sus actividades a las operaciones portuarias y el comercio global. De esta manera, su empresa empezó a crecer y hoy en día es el principal operador portuario y aeroportuario del sector privado de toda la India.

Adani junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron

Además, Adani Enterprises, la casa comercial del grupo que cotiza en bolsa y que reportó ingresos de u$s 5,3 mil millones en el año hasta el 31 de marzo de 2021, distribuye las redes de gas en la India y extrae carbón.

El magnate aspira a convertirse en el mayor productor de energía renovable del mundo. Es por eso que el año pasado anunció inversiones por u$s 70.000 millones en energía verde, y las acciones de Adani Power, su empresa de generación de energía, casi se han cuadruplicado desde que comenzó el año.

quiénes son las personas más ricas del mundo