Carlos Maslatón cruzó duro a Santi Maratea y explotó todo Twitter: "Es un..."

El economista Carlos Maslatón tuvo una dura discusión en Twitter con el influencer Santiago Maratea por una polémica publicación que realizó el joven reconocido por recaudar fondos para causas sociales a través de las redes.

En este oportunidad, Maratea se volvió viral al responder los dichos de Maslatón, quien había criticado al influencer, luego de que este cuestionara el patrimonio de Máximo Kirchner, quien en 2022 había declarado unos $ 400 millones.

"No sabe de números, no sabe sacar las cuentas, no tiene sentido de las dimensiones de las cosas y que 400 palos es poco", había criticado Maslatón sobre el cuestionamiento realizado por Maratea de cómo Máximo logró ese patrimonio.



Si bien el asesor financiero hizo la crítica a mediados de 2022, Maratea desempolvó el tema, salió este viernes al cruce del economista liberal y lo increpó con un explosivo tuit:

"No nos tomes por pelot..., Maslatón querido. Que 400 millones es poco si trabajaste toda tu vida, para alguien que nunca trabajó, tener 400 millones es un montón. Señores adultos que todavía viven de su madre, conozco bastantes. Todos miserables", disparó contra el liberal.

Tras la crítica de Santiago Maratea, el nuevo panelista de Duro de Domar respondió el fulminante hilo de Twitter: "Maratea, vos aprendé a hacer las cuentas, es 1 palo verde".

Lejos de terminar con la discusión, el influencer redobló la apuesta y aseguró que con ese dinero podría ayudar a muchos "niños a pagar tratamientos médicos". "Dámelos a mí, podría ayudar a bastantes niños a pagar sus tratamientos médicos. Ahora entiendo igual porque tus amigos roban sin culpa. Un palo verde les parece poco y no tienen cultura del trabajo, así cualquiera". arremetió

En tanto, el asesor financiero respondió: "Tu creencia de que los pobres son pobres porque los ricos les quitaron la plata es un disparate comunista. La riqueza global se expande y se contrae y la ganancia de uno no es la pérdida de otro . Dejá de lado el marxismo porque vas a patinar fuerte con las colectas", vociferó.

Fue en ese momento que el instagrammer volvió a la carga y atacó al economista: "Ah mirá qué interesante ¿che y en todos los libros de economía que leíste ninguno te enseño que robar está mal ?", dijo y después agregó: "Después explícame lo que quieras. Hablemos de comunismo y capitalismo, pero no uses tus estudios para justificar a tus amigos que roban, no caigas tan bajo, Carlitos".

"Ya sé que sabes de crypto, del dólar y de números grandes, ¿pero sabes cuánto sale un sachet de leche? ¿Un paquete de arroz? No te hagas el que tenés dimensión de todo solo porque sos millonario y sabes invertir, baja el tonito rey", arremetió Maratea sobre la corrección que le hizo el economista liberal.

Por su parte, el abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires no tardó en responder y escribió: "Hay que bajar la demagogia. Tu discurso social sirve para generar pánico y aterrorizar la gente. Tu mensaje con números nominales y no reales de las cosas es un fraude propagandístico. Querés asustar con 'millones' y un millón ya es una miseria. Indexá el cerebro".