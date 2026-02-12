Carlos Maslatón, economista y ex aliado de Javier Milei, cuestionó con dureza la política monetaria del Gobierno y aseguró que la actual administración “emitió de forma fervorosa” pese a haber proclamado el fin de la emisión. Las definiciones las dio durante su participación en Nada Personal: el debate de la semana, el programa que se emite por El Cronista Stream, conducido por Mariana Brey y con un panel integrado por Julián Yosovitch, Florencia Barragán, Yayi Morales y Agustín D’Attellis. A lo largo de un intercambio tenso y técnico, marcado por cruces permanentes con Yosovitch, Maslaton sostuvo que el oficialismo no solo no eliminó los mecanismos de creación de dinero, sino que los profundizó bajo una modalidad distinta. “El gobierno es el récord histórico de emisión monetaria. Es una máquina de imprimir moneda. Es algo totalmente impresionante”, afirmó. Desde el inicio del debate, el economista planteó que el tipo de cambio permanece “planchado artificialmente” como parte de un esquema que, según su visión, resulta insostenible. “Para mí este modelo no sirve”, señaló, y atribuyó el control del precio del dólar a mecanismos indirectos de emisión. “Te pagan para que tengas pesos. Eso es nuevo. Esto tiene 11 años en la Argentina. En los 90 no pasaba”, comparó. Uno de los ejes centrales de la discusión giró en torno al denominado déficit cuasifiscal y al traslado de pasivos del Banco Central al Tesoro. Mientras Yosovitch defendió la eliminación de los pasivos remunerados como un factor clave para frenar la inflación, Maslatón rechazó esa interpretación. “No limpiaron nada. Si vos lo movés del Banco Central al Tesoro, es exactamente lo mismo. Es peor todavía, porque está escondido”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó la narrativa oficial sobre la corrección monetaria y fiscal. “El Estado argentino se endeuda por política monetaria como modelo de control cambiario, y eso es inflacionario”, afirmó. Según su análisis, el esquema vigente generó una expansión monetaria que todavía no impactó de lleno en los precios. “La prueba está en los índices y en lo que va a venir ahora, que es una inflación mucho más alta”, advirtió. Maslaton también defendió su trayectoria crítica frente al modelo cuasifiscal, incluso durante gobiernos anteriores. “Fui el crítico número uno del país del modelo cuasifiscal. Eso empezó en 2014 y lo siguieron todos los gobiernos después”, dijo, y aclaró su posicionamiento político durante el último proceso electoral. “Voté a Milei en las PASO y en primera vuelta. Después, cuando arregló con Juntos por el Cambio, anticipé lo que iba a hacer y voté a Massa”, relató. La discusión escaló cuando Mariana Brey recordó, con un video en pantalla, una de las proyecciones más polémicas del economista sobre el dólar. Lejos de moderar su postura, Maslaton la ratificó. “Yo ratifico todo lo que dije en ese programa”, afirmó, y detalló un escenario de varias etapas. “El objetivo es 1835. Después veo un rally importante hasta la zona de 3350. Y si hay un crash financiero, el año que viene lo veo en 6919”, sostuvo. Según explicó, ese nivel implicó una licuación completa de la base monetaria creada en los últimos años. “Cuando tengamos ese nivel, vamos a haber licuado toda la masa monetaria creada en los últimos dos años y la Argentina va a haber terminado esta corrección”, afirmó, al tiempo que insistió en que sus proyecciones responden a criterios técnicos y no políticos. “Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que analizo. Yo opino por razones técnicas”, subrayó. El contrapunto con Yosovitch se intensificó cuando el panelista puso en duda la tesis de la emisión. “¿Se está diciendo que este gobierno emite?”, preguntó Julián. La respuesta de Maslaton fue directa: “El gobierno quintuplicó la cantidad de dinero circulante, los depósitos y la deuda del Tesoro y del Banco Central, que es lo mismo que emisión monetaria”. Para el economista, la baja de la inflación mensual no invalida su diagnóstico. “Estos modelos de sobrevaluación cambiaria como técnica antiinflacionaria, mientras sobrevaluás artificialmente el tipo de cambio y emitís salvajemente, finalmente te dan precios iguales”, explicó. Y concluyó: “Esto ya pasó. Es una repetición”.