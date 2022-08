Breaking Bad en el centro de la polémica: José Larralde confesó que no recibió "ni un mango" por su canción en la exitosa serie

En una breve entrevista publicada en YouTube, el folclorista Jose Larralde confesó que no cobró nada por la inclusión de su canción "Quimey Neuquén" en el último episodio de la exitosa serie dramática: "Breaking Bad".

"Justo en el último capítulo, cuando lo matan, al profesor éste (el personaje Walter White) aparezco yo cantando ‘Quimey Neuquén'. Y yo digo, ‘¿qué tiene que ver en el norte de México ‘Quimey Neuquén'?... Pero no cobré un mango... no me dieron un mango por eso", protestó el folclorista en el encuentro con Hebert Coello, quien publicó el video.

"Dicen que acá no hay convenio con Estados Unidos... qué raro, ¿no?", agregó el compositor que se recupera de una caída que le dejó el brazo lastimado.

¿Quién es Jose Larralde?

Conocido como "El Pampa", Larralde es uno de los máximos exponentes vivos de la música de raíz argentina. Es el autor de himnos de folclore como "Cosas que pasan" y "Grito Changa". El músico de 84 años participó de actuaciones en grandes festivales y hasta el protagónico, en 1971, "Santos Vega", un filme dirigido por Carlos Borcosque (hijo).

Larralde comenta en el mismo video que está "rascando en el fondo de la olla", ya que no tiene trabajo, y que sus hijos, que trabajan de forma independiente, se encuentran en la misma situación.

A pesar del éxito, a mediados de los 80, Larralde se alejó de la industria musical y decidió continuar su carrera de forma independiente, sin uso de la prensa y con la ayuda del boca en boca.

Breaking Bad: sinopsis de la exitosa serie dramática

Breaking Bad es una famosa serie estadounidense creada y producida por Vince Gilligan. Se estrenó en el 2008 y recibió excelentes críticas por parte del público y las academias. Ganadora de 16 premios Primetime Emmy y 3 Premios WGA, Breaking Bad es considerada como una de las mejores series televisivas de todos los tiempos.



Narra la historia de Walter White (Bryan Cranston), un profesor de química con problemas económicos a quien le diagnostican un cáncer de pulmón inoperable. Para pagar su tratamiento y asegurar el futuro económico de su familia, comienza a producir y vender metanfetamina, junto con Jesse Pinkman (Aaron Paul), un antiguo alumno suyo.

Además de atraer al público con la escenografía y los paisajes desérticos, la serie se caracteriza por sus momentos de tensión, que dejan al espectador al borde de la silla.