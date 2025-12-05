Netflix reveló un caso sin resolver tras 15 años de misterio: ¿qué sucede en El Rastro, la serie sueca que no pierde lugar?

Una miniserie no deja de causar revuelo tras su estreno en Netflix a principios de año. Se trata de El Rastro que sorprendió a los espectadores al revelar el caso sin resolver más misterioso de Suecia.

En tan solo cuatro episodios la serie retrata cómo se llegó a una conclusión tras más de 15 años de misterio. Se trata de una nueva producción de Netflix que ya se ubica entre lo más visto de la plataforma.

De qué trata El Rastro, la nueva miniserie de Netflix basada en hechos reales

“El Rastro” es una miniserie sueca de cuatro episodios y está basada en hechos reales. Se centra en un doble homicidio ocurrido en Linköping, Suecia, en 2004, donde una mujer de 56 años y un niño de 8 años fueron asesinados.

El caso permaneció sin resolver durante 16 años. La trama sigue a un detective que, enfrentando la inminente prescripción del caso, decide colaborar con un genealogista para resolver el crimen antes de que sea demasiado tarde.

La verdadera historia detrás de la serie de Netflix El Rastro

En 2004, la ciudad de Linköping, Suecia, quedó conmocionada por un doble homicidio. Una mujer de 56 años y un niño de 8 años fueron brutalmente asesinados a plena luz del día, sin aparente conexión entre las víctimas. La investigación inicial, aunque extensa, no logró identificar al responsable, dejando el caso sin resolver durante más de 15 años.

En 2020, gracias a avances en genealogía genética pudieron rastrear al sospechoso mediante árboles genealógicos públicos. Esto permitió identificar al culpable, quien confesó los asesinatos tras su arresto.

Quién fue el asesino del doble homicidio en Suecia que inspiró El Rastro en Netflix

Daniel Nyqvist, nacido en 1983, fue identificado como el autor del doble homicidio. En ese entonces, tenía 21 años y enfrentaba problemas de salud mental. Según sus propias declaraciones, experimentaba pensamientos obsesivos que lo impulsaban a cometer actos violentos.

Tras su arresto, confesó haber cometido sus crímenes de manera aleatoria motivado por las voces en su cabeza que le instaban a matar. Los exámenes psiquiátricos realizados durante el proceso judicial confirmaron que padecía un trastorno mental grave tanto en el momento de los crímenes como durante el juicio. En octubre de 2020, fue condenado a recibir atención psiquiátrica indefinida por los asesinatos.