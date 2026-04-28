La función central de los alimentos es proporcionar la energía y los nutrientes necesarios para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento del cuerpo. En este sentido, los expertos sostienen que para mantener un peso saludable es fundamental ajustar la cantidad de calorías a las necesidades del organismo, dado que todas aquellas que se consuman en exceso se acumularán en forma de grasa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la principal causa del sobrepeso y la obesidad es “un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas", que se relaciona con “un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico” y un descenso en la actividad física. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), la cantidad de energía (calorías) que una persona requiere está influenciada por su estilo de vida y el nivel de actividad física que realiza. En este contexto, es fundamental considerar los siguientes aspectos: Considerando estas variables, las recomendaciones de la OMS establecen un aporte calórico para adultos sanos que oscila entre 2000 y 2500 kcal/día para los hombres y entre 1500 y 2000 kcal/día para las mujeres.