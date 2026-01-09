En esta noticia
Los bizcochitos salados para el mate son un clásico en la mesa argentina, pero muchas veces se evitan por la cantidad de harina que llevan. En este sentido existe una receta para prepararlos sin harina y sin grasa agregada, logrando una consistencia suave, aireada y perfecta para la merienda.
La clave de estos bizcochos materos está en combinar proteínas, lácteos magros y aire incorporado durante el batido, lo que les da esa textura tipo “nube”.
Además, es una receta rápida, accesible y que puede adaptarse a todo tipo de preparaciones. Asimismo, se cocina en pocos minutos, rinde bien y resulta una gran opción para quienes buscan cuidar su alimentación.
Bizcochitos materos saludables: qué ingredientes se necesitan
En esta receta, la harina es reemplazada por una base proteica que aporta sabor, estructura y saciedad. El queso descremado ayuda a obtener una masa suave sin necesidad de manteca ni aceites.
Ingredientes para 1 bandeja:
- 2 huevos
- 120 g de queso untable descremado o queso blanco
- 50 g de queso rallado light o magro
- 1 cda de polvo de hornear
- Sal a gusto
- Opcional: semillas (chia, sésamo, lino)
- Opcional: especias (orégano, pimentón, cúrcuma, pimienta)
Un beneficio extra es que los condimentos permiten sumar sabor sin calorías y sin recurrir a grasas o harinas. También aportan color y aroma, lo que hace que la receta sea más atractiva visualmente para servir.
Paso a paso para lograr los mejores bizcochitos
- Paso 1: batir los huevos hasta lograr una mezcla aireada.
- Paso 2: agregar el queso untable descremado y mezclar hasta integrar.
- Paso 3: sumar el queso rallado, la sal y el polvo de hornear.
- Paso 4: mezclar hasta obtener una crema espesa y homogénea.
- Paso 5: disponer pequeñas porciones en una placa y espolvorear semillas opcionales.
- Paso 6: hornear a 180 °C durante 10 a 12 minutos hasta verlos dorados y livianos.
Los beneficios de los bizcochitos materos keto
La combinación de huevo y queso descremado logra una masa húmeda, suave y rica en proteínas, que reemplaza sin problemas la textura que normalmente se obtiene con harina y grasas.
Al mismo tiempo, el polvo de hornear suma volumen y aire, generando esos bizcochitos que parecen “flotar” y que no resultan pesados ni empalagosos.
Otro punto clave es que, al no llevar harina, la receta se vuelve apta para quienes buscan reducir carbohidratos o seguir un estilo de alimentación más liviano.
De tal modo, también son una alternativa práctica para personas que necesitan evitar harinas por cuestiones digestivas o que simplemente desean limitar su consumo diario.