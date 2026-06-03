Un adolescente boxeador de 15 años le rompió la mandíbula al profesor y lo dejó inconsciente.

Una jornada escolar en Tandil terminó de la peor manera cuando un estudiante de 15 años agredió físicamente a un docente durante una clase. El ataque ocurrió en medio de una discusión que se desarrolló frente a otros alumnos y que escaló rápidamente hasta convertirse en un grave hecho de violencia escolar.

Según trascendió, el conflicto se originó mientras el profesor intentaba recuperar el control del curso ante una situación de desorden dentro del aula. En ese contexto, una serie de movimientos y empujones provocaron la caída de un teléfono celular, hecho que desencadenó la reacción desmedida del adolescente.

El joven, que practica boxeo, golpeó al docente con tal intensidad que le provocó severas lesiones. El impacto dejó al profesor inconsciente en el lugar y obligó a su posterior traslado para recibir atención médica especializada.

La víctima, identificada como Gastón Álvarez, debió ser sometida a una intervención quirúrgica debido a las consecuencias del golpe recibido. Mientras tanto, las autoridades educativas avanzaron con medidas disciplinarias contra el estudiante involucrado en el episodio.

El docente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente (Fuente: Redes Sociales). Redes Sociales

El respaldo de la comunidad educativa tras la agresión

Tras conocerse lo ocurrido, docentes de la institución difundieron un mensaje de acompañamiento dirigido al profesor. En el comunicado expresaron su rechazo a cualquier manifestación de agresión dentro de los establecimientos educativos y remarcaron la importancia del respeto en las aulas.

Aunque parte de la secuencia quedó registrada en una grabación realizada por personas presentes en el lugar, las imágenes no fueron divulgadas públicamente. Sin embargo, los testimonios permitieron reconstruir cómo se desarrollaron los hechos previos al ataque.

Convocan a una medida de fuerza por la escalada de conflictos

La repercusión del caso llevó a organizaciones sindicales docentes de Tandil a impulsar un paro distrital y una movilización bajo una consigna centrada en el rechazo a los hechos de violencia que afectan a trabajadores de la educación.

Desde distintos sectores educativos manifestaron su preocupación por la repetición de situaciones conflictivas en ámbitos escolares y reclamaron condiciones que permitan desarrollar la tarea docente en un entorno seguro para toda la comunidad educativa.