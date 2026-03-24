Las tortas fritas forman parte del repertorio clásico de la cocina casera, especialmente en jornadas frías o lluviosas. Sin embargo, muchas personas suelen evitarlas por el uso de aceite en su preparación. Aun así, existe una versión más liviana que permite disfrutar de este tradicional bocado sin recurrir a la fritura. Preparadas al horno o en sartén antiadherente, mantienen su textura crocante por fuera y tierna por dentro, pero con una elaboración más simple y menos grasa. Además de ser rápidas, requieren pocos ingredientes y se pueden tener listas en apenas 15 minutos, lo que las convierte en una opción ideal para acompañar el mate o una merienda improvisada. Ingredientes