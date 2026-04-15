Las tortas fritas sin grasa y sin harina son una alternativa a la receta tradicional, pensadas para quienes buscan evitar frituras o reducir el consumo de gluten sin resignar el sabor propio de una preparación casera. En este caso, se reemplaza la harina de trigo por otras opciones y se modifica la cocción para prescindir de la fritura en grasa. En lugar de harina común, se pueden utilizar harinas alternativas como avena procesada, harina de arroz o incluso mezclas sin gluten. Estas opciones permiten lograr una masa maleable, aunque con una textura ligeramente distinta a la versión clásica. Si se usa avena, procesarla hasta obtener una textura similar a la harina. En un bowl, integrar la harina elegida con la sal y el polvo de hornear. Agregar agua tibia de a poco hasta lograr una masa suave, que no se pegue en las manos. Si se desea, sumar una cucharada de aceite para mejorar la textura. Amasar durante unos minutos hasta integrar bien y dejar reposar entre 10 y 15 minutos. Dividir la masa en pequeñas porciones, estirarlas en forma de discos y, clave, hacer un pequeño corte en el centro. Cocinar en una sartén antiadherente bien caliente, sin agregar grasa, durante unos minutos de cada lado hasta que estén doradas. También se pueden hacer al horno a 180 °C durante 15 a 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción. Tené en cuenta que el resultado de esta receta no será idéntico al de las tortas fritas tradicionales, ya que estas se caracterizan por su fritura en grasa, pero esta versión permite obtener un panificado simple, rápido y más liviano. Se pueden espolvorear con azúcar, acompañar con dulce, mermelada o incluso versiones saladas, según el gusto.