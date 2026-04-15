Las tortas fritas caseras son una de las preparaciones más tradicionales de la cocina rioplatense, asociadas a los días de lluvia y a las meriendas compartidas. Su textura crujiente por fuera y tierna por dentro, junto con su sabor simple, las convierten en un clásico que se mantiene vigente generación tras generación. Se trata de una masa básica, económica y fácil de preparar, cuyo rasgo distintivo es la cocción en grasa o aceite caliente. 500 gramos de harinaCuatro cucharadas de grasa o mantecaMedia taza de aguaDos cucharaditas de salAceite o grasa vacuna para freír Más allá de sus ingredientes simples, el secreto de unas buenas tortas fritas está en el punto de la masa y en la temperatura del aceite: si está demasiado frío, absorberán grasa. Si está demasiado caliente, se dorarán por fuera sin cocinarse bien por dentro.Preparación Las tortas fritas pueden servirse solas o acompañadas con azúcar, miel, dulce de leche o mermelada.