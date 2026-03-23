El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un frente de tormentas con intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes y vientos inestables. El temporal impacta principalmente en la provincia de Misiones, aunque también se extiende a zonas cercanas, como Chaco y Corrientes. El organismo meteorológico advirtió sobre el ingreso de una tormenta que afectará a la provincia de Misiones durante cuatro días consecutivos. El mal tiempo comenzó en la madrugada de este lunes, jornada en la que se prevén tormentas intensas hacia la tarde. Si bien durante la mañana del jueves se espera una leve mejora, por la tarde volverán las tormentas, que se extenderán hasta la noche. Según el Servicio Meteorológico Nacional, los fenómenos estarán acompañados por vientos inestables y abundantes lluvias, con acumulados que podrían alcanzar los 15 milímetros. Las tormentas también impactarán en provincias cercanas como Chaco y Corrientes, que registrarán lluvias de similar intensidad. El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico extendido para los próximos días: Luego de un sábado marcado por lluvias intensas y ráfagas de viento, el organismo climático informó que las precipitaciones regresarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este lunes 23. Las lluvias comenzarán durante la mañana y se extenderán a lo largo de la tarde, con chaparrones aislados. Para el resto de la semana, se esperan días mayormente soleados, con temperaturas que oscilarán entre 17°C de mínima y 23°C de máxima.