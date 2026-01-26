En esta noticia

Las tortas fritas son un clásico de los días de lluvia. Sin embargo, a menudo carecen de dos ingredientes esenciales: la harina común y el aceite para freír. La buena noticia es que se puede preparar una versión rápida, económica y liviana en minutos, utilizando harina de arroz y cocción sin aceite, lo que resulta ideal para airfryer u horno.

Esta receta es práctica, rinde considerablemente y produce tortas fritas doradas, crocantes por fuera y tiernas por dentro.

Ni harina ni aceite: la receta para hacer tortas fritas en minutos y de manera fácil (foto: archivo).
¿Cuáles son los componentes necesarios para preparar tortas fritas sin harina y sin aceite?

Los ingredientes requeridos para la elaboración de 4 porciones son los siguientes:

  • 1/2 kg de harina de arroz
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 huevo
  • 50 cc de aceite de girasol (solo para la masa, no para freír)
  • Agua (cantidad necesaria)
  • 1 cucharada de sal
  • Azúcar para espolvorear

¿Cómo preparar la masa de la torta paso a paso?

Los pasos a seguir para poder hacer la masa de torta frita son los siguientes:

  • En un bowl, colocar la harina de arroz, el polvo para hornear, la sal, el huevo y el aceite.
  • Agregar agua de a poco hasta formar una masa firme pero suave.
  • Amasar unos minutos hasta integrar bien.
  • Formar bolitas y aplastarlas para darles la forma clásica de torta frita.
  • Con la masa lista, podés elegir entre airfryer, horno o fritura tradicional.
Ni harina ni aceite: la fórmula para preparar tortas fritas en instantes y de forma sencilla (foto: archivo)
¿Cómo lograr tortas fritas doradas en la airfryer sin fritura?

La airfryer resulta ser una herramienta excepcional para la elaboración de tortas fritas doradas sin necesidad de fritura. A continuación, se detallan los pasos a seguir:

  • Precalentar: encender la airfryer a 180°C durante 5 minutos.
  • Preparar la canasta: rociar apenas con spray vegetal, pero es opcional.
  • Colocar las tortas fritas: acomodar sin superponer para que circule bien el aire.
  • Cocinar: programar 8 a 10 minutos a 180°C. A mitad del tiempo, darlas vuelta.
  • Retirar y espolvorear con azúcar si te gusta la versión dulce.