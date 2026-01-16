Cada vez más personas buscan opciones más livianas y nutritivas, y entre ellas, los desayunos sin harinas se volvieron una alternativa popular para quienes quieren reducir su consumo sin eliminar los carbohidratos por completo.

Si bien las harinas, especialmente las refinadas, suelen asociarse a la sensación de pesadez o a picos de glucosa, también son una fuente importante de energía. De hecho, el cerebro funciona con glucosa y eliminar por completo los carbohidratos puede generar hambre constante, ansiedad y episodios de atracón, según la explicación de expertos.

1. Pancakes de avena y banana

Una de las opciones prácticas, rica y llena de fibra es preparar panqueques de avena y banana. Perfecta para quienes buscan un desayuno que aporte saciedad sin usar harinas tradicionales.

Ingredientes:

banana madura

½ taza de avena instantánea

1 huevo

1 chorrito de leche

Opcionales: canela, esencia de vainilla, semillas o frutos secos

Endulzante: miel, azúcar o edulcorante.

Para la preparación, es necesario colocar todos los ingredientes en un bol y mezclar hasta obtener una pasta homogénea . Luego, calentar una sartén con apenas aceite y retirar el exceso con papel.

Colocar pequeñas porciones de mezcla y cocinar unos minutos por cada lado hasta dorar. Además, un dato a tener en cuenta es que se puede preparar varios panqueques y conservarlos hasta tres días en la heladera, guardados en un recipiente hermético.

Ni harina ni azúcar: cómo preparar unos panqueques saludables para la merienda (foto: archivo).

2. Panqueques sin harina

Livianos, suaves y muy versátiles. Se preparan con pocos ingredientes y se combinan perfecto con frutas frescas.

Ingredientes:

2 huevos

6 cucharadas de leche en polvo

1 cucharadita de aceite neutro (maíz o girasol)

Esencia de vainilla

Endulzante a gusto

Frutas para el relleno.

Para la preparación, es necesario procesar los huevos con la leche en polvo, agregar el aceite, la vainilla y el endulzante. Volver a procesar.

Luego, dejar reposar 10 minutos en la heladera, cocinar la mezcla en una sartén apenas aceitada, formando panqueques finos y, por último, rellenar con frutas de estación.

