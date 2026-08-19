A unos 45 minutos de Capital, el complejo La Aldea se posiciona como un polo gastronómico y comercial de la zona norte de Buenos Aires, Pilar y paseo ideal de fin de semana. Hace unos pocos días abrió un nuevo restaurante que propone una experiencia distinta combinando una arquitectura agreste con gastronomía de autor.

Quincha, ofrece una experiencia que empieza bastante antes de que llegue el primer plato. El edificio, su materialidad, la iluminación natural, el entorno, el mobiliario, los grandes ventanales y, sobre todo, el hogar a leña construye una atmósfera que remite deliberadamente a un gran quincho argentino contemporáneo. De allí, precisamente, surge el nombre del restaurante.

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La propuesta tiene algo de refugio rural y algo de restaurante urbano. Hay madera, fuego, sillones, mesas comunitarias, mesas individuales, una barra donde preparan los tragos de autor con grandes espejos y artefactos de iluminación de estética rústica.

Hay también un aroma particular que acompaña la experiencia: el de la leña encendida en el hogar, que impregna el salón con ese perfume ahumado tan asociado a las casas de campo y a los encuentros alrededor del fuego.

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Quincha además se sitúa en un lugar que ya tiene identidad propia. La Aldea, ubicada sobre la colectora Este de la Panamericana, en el kilómetro 44 del ramal Pilar, es un complejo comercial y gastronómico a cielo abierto que combina restaurantes, locales de decoración, indumentaria y propuestas vinculadas al diseño y al estilo de vida. El propio complejo se presenta como un espacio rodeado de naturaleza en el que conviven gastronomía, moda, decoración y distintas experiencias.

Es allí donde radica la experiencia ya que, además de disfrutar un buen almuerzo de fin de semana, se puede recorrer el predio, caminar por sus senderos y visitar los diversos locales comerciales convirtiéndose en un verdadero paseo de fin de semana.

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Un restaurante que empieza por la arquitectura

En tiempos en los que buena parte de los restaurantes intenta diferenciarse mediante una estética reconocible, Quincha apuesta por algo bastante elemental: construir una identidad alrededor de los materiales que se relacionen con su esencia. El quincho

El resultado se encuentra a la vista con la madera como protagonista. Los techos tienen ese lenguaje propio de los grandes quinchos con estructuras rústicas con paja y visualmente contundentes que inmediatamente alejan al restaurante de la lógica de un salón gastronómico convencional.

A su vez, el mobiliario de madera, las luminarias rústicas y los grandes ventanales llenan de luz el espacio interior. Un elemento que caracteriza al restaurante es su hogar a leña que brinda un aroma rústico y ahumado a la experiencia gastronómica.

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Ofrece, a su vez, espacios exteriores semicubiertos con cómodos sillones y mesas individuales para disfrutar de un buen almuerzo al aire libre.

La identidad del restaurante está vinculada al paseo de La Aldea, a los espacios exteriores y a una estética que combina naturaleza, gastronomía, moda y decoración. La propia propuesta oficial de La Aldea habla de un entorno “slow” y de una experiencia que busca involucrar los sentidos con una estetica rustica, vintage con materiales como maderas, chapas, piedras y un entorno agreste.

Propuesta gastronómica de Quincha

La carta ofrece amplias opciones para todos los gustos. Amplia variedad de entradas y platos tradicionales argentinos como buenos cortes de carne, pastas y opciones de sushi. A su vez, ofrecen sándwiches, ensaladas y platos más elaborados.

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Algunas de sus opciones recomendadas para las entradas son su Burrata Italiana con rúcula, jamón crudo, tomates asados, pistachos, alcaparras fritas y reducción de aceto balsámico ($ 39.000) La “Provoleta Quincha” es una buena opción con rúcula, morrones asados y cebollas caramelizadas ($ 19.800).

En el menú se ofrecen opciones para compartir como la “Tortilla Quincha”. Tortilla de papa con cebolla caramelizada y una generosa cantidad de queso fundido ($ 18.000)

Entre sus platos principales, el restaurante propone una variedad de cortes de carne como Bife de Chorizo ($ 39.000) y variedad de guarniciones, Pamplona rellena con queso de espinacas, tomates secos envueltos en panceta crocante ($36.000) y opciones de pollo a la plancha con guarniciones.

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Infaltable las milanesas y supremas en un restaurante que trata de relacionarse con la tradición argentina y opciones para compartir como Osobuco al Malbec para 2 personas con vino tinto servido con puré de papas ($ 84.000)

Para los amantes de las pastas, el destacado de la casa son sus Fusilli Fresco al Fierrito con salsa bolognesa y pesto ($ 24.000). Otra opción de pasta rellena son sus sorrentinos de jamón y queso con salsas a elección de pomodoro, crema, pesto, bolognesa, hongos, salsa rosa o mixta ($ 29.000)

El menú ofrece opciones apto celíacos como pastas sin Tacc, variedad de pastas y cortes de carne.

Entre sus opciones de postres, Quincha ofrece propuestas tradicionales como flan casero mixto con dulce de leche y crema ($ 11.500) brownie tibio con helado de crema americana y frutos rojos ($ 15.200) y Apple Crumble. Manzanas horneadas con crocante de manteca acompañado con helado de crema americana ($ 14.500)

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Para los más empalagosos sus opciones de tortas son una gran opción. La torta Balcarce con crema, dulce de leche, nueces y merengues ($ 13.000) También ofrecen la torta Rogel con masa crocante y abundante dulce de leche ($ 14.000) o bien, su torta de Cheesecake con frutos rojos de generoso tamaño ($ 13.000)

Ubicación y horarios