La inteligencia artificial (IA) está revolucionando diversos sectores y el ámbito de la salud no es la excepción. En este contexto, PharmaMar y Globant anunciaron una colaboración destinada a acelerar la investigación oncológica con la implementación de un sistema de IA altamente eficiente. Esta alianza promete transformar la forma en que se llevan a cabo los descubrimientos de medicamentos, destacando cómo la IA puede jugar un papel crucial en la lucha contra el cáncer.

La nueva colaboración establece un marco de IA multiagente que busca optimizar la toma de decisiones basadas en datos científicos. Mediante el uso de esta tecnología, los investigadores de PharmaMar podrán procesar información hasta 15 veces más rápido y con niveles de precisión superiores al 90%. Este avance permitirá a los científicos concentrar sus esfuerzos en los candidatos a fármacos con mayor potencial para su desarrollo clínico.

Colaboración entre PharmaMar y Globant para transformar la investigación médica

La asistencia de Globant a PharmaMar se centra en su innovadora plataforma de Globant Enterprise AI, que proporciona un sistema capaz de analizar grandes volúmenes de datos científicos, regulatorios y clínicos. De esta manera, los equipos de investigación de PharmaMar, líderes en la comercialización de fármacos anticancerígenos derivados del mar, se beneficiarán de un flujo de trabajo continuo y de autoaprendizaje.

Más de 20 agentes digitales especializados actúan en las áreas preclínica, clínica, regulatoria y comercial, fusionando la experiencia humana con la eficacia de las máquinas. Este enfoque permite revisar más de 4.500 documentos de investigación para identificar las combinaciones de tratamiento más viables, un proceso que anteriormente hubiera requerido meses de trabajo manual.

Globant Enterprise AI impulsa la colaboración con PharmaMar.

Ventajas concretas de la inteligencia artificial en el desarrollo de medicamentos

El nuevo sistema permite que PharmaMar integre datos de diversas fuentes, incluidas bases de datos internas y publicaciones científicas, lo cual facilitará la identificación de tratamientos prometedores. “El descubrimiento de fármacos siempre fue una carrera contrarreloj”, destacó el Dr. Javier Jiménez, Chief Medical Officer de PharmaMar. Esta integración tecnológica tiene el potencial de marcar una diferencia significativa en la vida de los pacientes al acelerar el proceso de desarrollo de nuevos medicamentos.

Más allá de la velocidad, la colaboración con Globant fomenta una nueva cultura de innovación digital dentro de PharmaMar, propiciando la reutilización del conocimiento institucional. Para el futuro, la compañía planea expandir estas capacidades, con la meta de implementar la generación de hipótesis y la automatización de contenidos para informes científicos, facilitando así una investigación más rigurosa y eficiente.

Una mirada hacia el futuro de la investigación en salud

La combinación de IA en la salud no solo refleja una tendencia hacia la automatización y el análisis de datos, sino que también indica un cambio necesario en la industria farmacéutica. La adopción de tecnologías como los AI Pods de Globant, que permiten a las empresas acceder a equipos compuestos por agentes de IA bajo la supervisión de expertos, está marcando un antes y un después en la manera en que las empresas desarrollan sus productos y servicios.

La introducción de este modelo de AI Pods, que revolucionó el sector al ofrecer servicios como desarrollo de software y diseño potenciados por IA, está mostrando beneficios concretos en términos de productividad y eficiencia. De esta manera, la colaboración entre PharmaMar y Globant se erige como un ejemplo claro de cómo la IA puede ser un pilar fundamental en el futuro de la investigación médica y el descubrimiento de medicamentos.