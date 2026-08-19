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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 19 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este miércoles, 19 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5158 - Ahogado

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 19 de agosto

 1°5158 11°9672
 6285  12°8689
 3°2221 13°5852 
 2646  14°2312 
 8193  15°7232 
 6°9147  16°5186
 8394  17°9545 
 7900  18°9987 
 6665  19°1425 
 10°5151 20°4085 

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¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con un ahogado suele reflejar sentirse abrumado por emociones, culpas o responsabilidades que te superan.

También puede indicar miedo a perder el control y la necesidad de pedir apoyo o liberar tensiones acumuladas.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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