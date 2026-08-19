En esta noticia ¿Qué significa soñar con ahogado?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 19 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este miércoles, 19 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5158 - Ahogado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 19 de agosto

1° 5158 11° 9672 2° 6285 12° 8689 3° 2221 13° 5852 4° 2646 14° 2312 5° 8193 15° 7232 6° 9147 16° 5186 7° 8394 17° 9545 8° 7900 18° 9987 9° 6665 19° 1425 10° 5151 20° 4085

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con un ahogado suele reflejar sentirse abrumado por emociones, culpas o responsabilidades que te superan.

También puede indicar miedo a perder el control y la necesidad de pedir apoyo o liberar tensiones acumuladas.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.