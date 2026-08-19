Este miércoles, 19 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 9293 - Enamorado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 19 de agosto

1° 9293 11° 6494 2° 5829 12° 7267 3° 8034 13° 1455 4° 7051 14° 1408 5° 6591 15° 1402 6° 0702 16° 7878 7° 2362 17° 8378 8° 9297 18° 3387 9° 0089 19° 3897 10° 4658 20° 9409

¿Qué significa soñar con Enamorado?

Soñar con El Enamorado sugiere decisiones afectivas y la necesidad de equilibrar corazón y razón. Representa atracción, vínculos y elección consciente.

También indica compromiso, unión o reconciliación; si hay dudas, invita a aclarar límites y prioridades. La clave es elegir según valores compartidos.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.