Se acercan las fiestas de Navidad y Año Nuevo y comienza la cuenta regresiva para preparar los platos clásicos que no pueden faltar en la mesa.

Entre ellos, el pionono salado se destaca como una opción fresca, versátil y muy elegida por todos. Es ideal para la cena navideña porque requiere pocos ingredientes, se prepara en minutos y el éxito está garantizado.

Ingredientes para preparar pionono salado

El pionono es un plato muy versátil, ya que se puede rellenar con vegetales para una versión vegetariana o sumar carnes como pollo, jamón o atún. Una opción es esta:

1 pionono clásico

2 paltas maduras

1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada

Jugo y ralladura de limón

Mayonesa liviana o queso crema

Hierbas frescas (perejil, ciboulette o albahaca)

Sal y pimienta

Paso a paso: cómo hacer pionono salado para las fiestas

Preparar este plato es rápido y sencillo, ideal para quienes no quieren pasar horas en la cocina:

Mezclar el pollo desmenuzado con jugo y ralladura de limón, sal y pimienta. Pisar la palta con unas gotas de limón para evitar que se oxide. Extender sobre el pionono una capa fina de queso crema o mayonesa liviana. Distribuir la mezcla de pollo de forma pareja. Agregar la palta y las hierbas elegidas. Enrollar con cuidado y refrigerar una hora para que tome consistencia. Cortar en rodajas y servir bien frío.

¿De dónde viene la palabra pionono?

El nombre pionono proviene de Pío IX (Pío Nono), Papa durante más de 31 años, el segundo pontificado más largo de la historia de la Iglesia Católica. La historia del pionono se remonta a 1897 en Santa Fe, Granada (España), cuando Ceferino Isla González, fundador de las Pastelerías Casa Ysla, creó un pastel en homenaje al Pontífice.

El diseño del pionono buscaba recordar la figura papal:

Forma cilíndrica como el bizcocho enrollado.

Revestimiento blanco, similar al balandrán del Papa.

Coronilla de crema tostada, que simboliza el solideo.

Con el tiempo, este postre se popularizó y se adaptó en distintas partes del mundo, dando lugar a versiones dulces y saladas.