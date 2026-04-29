La espinaca es una de las verduras que más recomiendan los especialistas en alimentación debido a su alto contenido en vitaminas A, C, K, hierro y antioxidantes. Sin embargo, durante su cocción, puede que algunas propiedades lleguen a perderse debido a las altas temperaturas. Preservar los nutrientes y vitaminas de la espinaca permite que a la hora de comerla consigamos los valores que necesitamos en nuestra dieta de todos sus componentes. Esta es la mejor forma de cocinarla sin que pierda todo su poder. Cuando hervimos la espinaca, algunas propiedades como las vitaminas C y las del grupo B se disuelven en el agua. Es por esto que no se recomienda este método de cocción, sino que resulta mejor cocinarlas al vapor. ¿Cómo cocinar la espinaca para que no pierda propiedades? Colocá en una vaporera agua por debajo de la espinaca, que no la toque.Cocinala por 3 minutos, no más. El calor prolongado elimina los nutrientes.Enfriá la espinaca con agua para detener la cocción. Al hervir la espinaca, los nutrientes hidrosolubles y los sensibles al calor se pierden debido al contacto prolongado con agua caliente. Estas son las propiedades de la verdura que se pierden: Vitamina C: sensible al calor y se disuelve fácilmente en el agua.Ácido fólico: se pierde en el agua de cocción.Vitamina B1 (Tiamina) y B2 (Riboflavina): solubles en agua y se degradan con el calor prolongado.Potasio y magnesio: se filtran al agua.Antioxidantes (como betacarotenos y luteína): el calor prolongado y la exposición al oxígeno los degradan parcialmente. La espinaca es considerada un superalimento por todos los nutrientes que aporta. Estos son los beneficios que trae sumar esta verdura a tu dieta: Refuerza el sistema inmunológicoMejora la salud de la piel y los huesosRegula funciones metabólicasCombate el daño de los radicales libres, retrasando el envejecimiento celularAyuda a bajar la presión arterialPromueve la regularidad intestinalReduce la inflamación en el cuerpo