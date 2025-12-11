El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de una fuerte tormenta que golpeará en simultáneo a Buenos Aires y diversas provincias. El fenómeno llegará cargado de agua para calmar la fuerte ola de calor que azota al país con temperaturas máximas de hasta 36°.

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires y cómo estará el clima

Durante la tarde el jueves 11 de diciembre las nubes negras llegarán procedentes del norte y centro del país hacia Buenos Aires. Se espera que las precipitaciones alcancen los 5 milímetros y afecten diversas localidades como:

Zárate

San Antonio de Areco

Vicente López

CABA

Merlo

Quilmes

La Plata

Chascomús

La Costa Atlántica

Bahía Blanca

Pronóstico del clima para la tarde del jueves 11. Fuente: SMN.

El pronóstico del tiempo indica que continuarán durante gran parte de la noche para dar paso a un viernes con 34° de máxima. Sin embargo, durante la mañana del domingo 14 volverán las lluvias.

Cómo estará el clima en las otras provincias

El Servicio Meteorológico confirmó que el mal clima también golpeará en otras provincias:

Jujuy y Salta

En las provincias del norte el temporal golpeará con aún más fuerza. Se espera que las precipitaciones lleguen durante la tarde del jueves con intensas lluvias y ráfagas de viento que se prolongarán hasta la noche del viernes.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora. Pese a un domingo medianamente soleado, las lluvias volverán durante la madrugada del lunes.

Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja

El clima del centro del país estará marcado también por las tormentas. Se espera la caída de grandes cantidades de agua que empezarán durante la tarde del jueves 11 y se prolongarán hasta el viernes. En estos casos, la temperatura máxima se ubicará en 36°, mientras que la mínima será de 23°.

Una fuerte tormenta golpeará diversas provincias durante la tarde del jueves 11. Fuente: SMN.

Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza y San Juan

El Servicio Meteorológico informó que el fenómeno climático que golpeará estas provincias será intenso, pero tendrá una menor duración. Llegarán también durante la tarde del jueves 11 y se mantendrá así hasta la mañana del viernes 12. Dará paso a una leve baja en la sensación térmica hasta los 19°.

¿Cómo estará el clima en CABA?

El SMN también publicó el pronóstico del tiempo para CABA: