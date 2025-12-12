Uno de los bares notables más importante de la ciudad y reconocido por ofrecer los mejores sandwiches del centro porteño, desembarca en la Av. Corrientes con una propuesta innovadora.

El emblemático Café Paulin, famoso por sus sándwiches gigantes y su tradición de “platos voladores”, ha abierto sus puertas en un nuevo local ubicado en Av. Corrientes 1838, a metros de la estación Callao.

Este nuevo espacio mantiene la esencia y la calidad que han convertido a Café Paulin en un clásico de la gastronomía porteña.

Combinando su propuesta de sándwiches gigantes para compartir con cafetería y restaurante en un mismo lugar, el nuevo Café Paulin promete ser una nueva parada obligada en la calle Corrientes.

Para homenajear la apertura, Paulin estará ofreciendo uno de los sandwiches más pedidos y aclamados de su clientela a un precio imbatible.

El sandwich “Tortilla Especial” a $8.000 el cual cuenta con una abundante tortilla de papa con cantimpalo en fetas, mucho queso derretido, tomate, cebolla glaseada y condimentos en pan de cebolla. El precio promocional es de $8.000 y estará vigente hasta el 31 de enero de 2026 en su nuevo local únicamente.

Si bien, el sandwich promocional será el “Tortilla Especial” también ofrecen una gran variedad de opciones imperdibles con tamaños XL para compartir como el “Patagónico” de milanesa con muzzarella derretida, rúcula, panceta, cebolla glaseada en pan de cebolla acompañada con una porción de papas fritas ($22.200). Otro de los más pedidos es el “Mediterraneo” de jamón crudo con queso, rúcula, tomates confitados, aceitunas negras, albahaca en pan baguette ($19.500).

También hay opciones vegetarianos con queso, rúcula, zanahoria, berenjena, morrón y tomate ($14.300) y opciones de focaccias con mortadela de pistacho, tomates confitados y boconccinos ($19.000).

Además de los sándwiches, Café Paulin ofrece una variedad de pastelería y cafetería, incluyendo porciones de tortas gigantes como su exquisita Franui para compartir ($13.000) o su reciente incorporación en la carta, la torta Dubai ($12.000). También hay variedad de pastelería como cookies, croissants rellenas y alfajores.

Para el horario del almuerzo y la cena, el local cuenta con una carta con platos más elaborados como su Lomo al Malbec ($23.000), su Salmón con finas hierbas ($29.000) o su colita de cuadril a la portuguesa ($20.000). La carta incluye minutas como pastas, milanesas con guarnición y variedad de ensaladas.

Propuesta y ambientación

El nuevo local de Café Paulin cuenta con un amplio y acogedor salón con mesas bien espaciadas y una ambientación cálida y luminosa. El espacio está diseñado para que los comensales se sientan como en casa, ya sea que estén desayunando, almorzando o cenando. Aunque el principal atractivo es su barra y poder sentir la mística del Café Paulín y el revoleo de los platos.

Con una barra de 25 banquetas, los comensales pueden disfrutar del espectáculo de los platos voladores mientras degustan sus sándwiches y su variedad de platos. La oferta incluye opciones para todo horario del día, desde desayunos hasta cenas, pasando por pastelería y cafetería .

Su historia y tradición porteña

Ubicado en el corazón del centro de la ciudad, Café Paulin es uno de los bares notables más emblemáticos de la ciudad y que ha sido un referente de la gastronomía porteña durante más de tres décadas.

Su historia comienza un 7 de abril de 1988 cuando su dueño, un inmigrante español decide abrir una cafetería al paso. Desde el año 1989 hasta el 2001 funcionó como tal y de allí radica su nombre de “Café Paulin”.

El gobierno de Menem y la convertibilidad del ministro de economía Caballo de la década de 1990, produjo un incremento importante de oficinistas que buscaban un lugar para poder comer en el horario del almuerzo produciéndose largas colas en la puerta del café. Las mismas se generaban debido a que no existian, para aquellos años, muchos cafés abiertos que ofrecieran variedad de almuerzos. De tal manera que, la propia necesidad de ofrecer un servicio rápido para los oficinistas, convirtió a la propuesta de Café Paulin en servir los mejores sándwiches del centro porteño que hoy, son reconocidos y catalogados como los mejores de Buenos Aires.

Ubicado en la calle Sarmiento 631, cuenta con una larga barra de madera y 35 butacas donde los comensales disfrutan de los sándwiches mientras los platos son “revoleados” a altas velocidades por su barra. Con el correr del tiempo, este local se ha convertido en un clásico de la comida al paso en Buenos Aires.

Nominado por “Cucinare.tv” como uno de los mejores bares tradicionales de la ciudad en este 2025 .

A su vez, en los últimos años, se hizo popular ya que allí mismo se filmó parte de la película Argentina, 1985, donde Ricardo Darín y Peter Lanzani planifican el juicio a los comandantes militares.

En el año 2024 fue declarado bar notable colocando una placa conmemorativa en la puerta de su local. En el evento brindaron unas palabras el Subsecretario de Políticas Culturales, Roy Cortina, la legisladora de la ciudad de Buenos Aires, Jessica Barreto y los actuales socios de Paulín.

Paulín continuó creciendo con su cafetería de especialidad y pastelería en su local contiguo en Sarmiento 641 donde ofrecen, además de cafetería, platos más elaborados para el horario del almuerzo con un amplio salón climatizado.

Hoy, su historia continúa con esta nueva apertura llevando la propuesta gastronómica y los mejores sándwiches de Buenos Aires a la calle Corrientes.

Ubicación y horarios de apertura

El Café Paulin Resto se encuentra ubicado en Av. Corrientes 1838, a metros de la estación de subte de Callao. El local está abierto de lunes a lunes de 8 de la mañana a 0hs, lo que lo convierte en un lugar ideal para cualquier momento del día.

De noche, la Av. Corrientes se convierte en peatonal para disfrutar de los teatros, librerías y propuestas culturales al aire libre y Paulín se posiciona como un lugar ideal y parada obligada para todo turista de poder disfrutar de una experiencia gastronómica bien porteña.

Encontrá mayor información de sus propuestas, promociones y carta en su cuenta de instagram @cafepaulinresto